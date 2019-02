Weil das Wetter in der britischen Hauptstadt für Ausfälle am Londoner City Airport sorgt, treten Luxair-Passagiere am Samstag ihre Reise vom Southend Airport an.

Dichter Nebel am Londoner City Airport: Luxair-Flüge betroffen

Sandra SCHMIT Weil das Wetter in der britischen Hauptstadt für Ausfälle am Londoner City Airport sorgt, treten Luxair-Passagiere am Samstag ihre Reise vom Southend Airport an.

Wegen dichtem Nebels kommt es seit Freitagabend zu Störungen im Flugverkehr am Londoner Flughafen City Airport. Wie die Kollegen der französischen Version des "Luxemburger Wort" melden, sind am Samstag folgende Flüge nach Luxemburg ausgefallen: LG-4592, LG-4594 am Morgen und LG-4593 am Nachmittag. Linie LG-4591 konnte hingegen am Samstagmorgen auf britischem Boden landen.



Abreise vom Flughafen Southend Airpot aus



Laut der Fluggesellschaft Luxair werden Luxemburger Passagiere nun mit dem Bus zum Southend Airpot in der britischen Hauptstadt gebracht, um von dort aus die Reise ins Großherzogtum anzutreten. Zurzeit wisse man aufgrund der instabilen Wetterlage nicht, wann der Flugverkehr am City Airport wieder aufgenommen wird.