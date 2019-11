Diabetes-Tag: Was Ernährung ausmacht

Diabetes Typ 2 steigt weltweit rasant an. Dies hängt vor allem mit dem Lebensstil zusammen. Eine Diabetologin erklärt, wie gesunde Ernährung aussieht.

Nichts hat wohl einen größeren Einfluss auf unsere Gesundheit, als das, was wir tagtäglich in uns hineinstopfen. Was genau manche der Lebensmittel beinhalten und wie viel von was gegessen wird, wissen nur die wenigsten. Diabetespatienten aber müssen eine exaktere Buchhaltung über ihre Ernährung führen. Je nachdem, wie fortgeschritten die Erkrankung ist, kann sie zu schweren Komplikationen führen.

Beratung finden Betroffene in Diabetes-Kliniken in Krankenhäusern ...