Die verschärften Einreiseregeln in Deutschland wirken sich nicht auf den Grenzverkehr aus Luxemburg aus.

Deutschland: Strengere Einreiseregeln, Stichproben-Kontrollen bleiben

Die verschärften Einreiseregeln in Deutschland im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus wirken sich nicht auf den Grenzverkehr aus Luxemburg aus.

(jwi/dpa) - Seit Montagmorgen gelten in Deutschland strengere Regeln bei der Einreise aus Hochrisikogebieten. Wer also aus Ländern wie Spanien, Portugal oder den USA einreisen möchte, muss bereits an der deutschen Grenze einen negativen Corona-Test (PCR-Test) vorweisen können. Diese Tests werden an den See- und Flughäfen systematisch kontrolliert. Auf den Grenzverkehr aus Luxemburg indes haben die neuen Regeln keinen Einfluss.

Denn an der Grenze zu Luxemburg bleibt es weiterhin bei stichprobenartigen Kontrollen seitens der Beamten der Bundespolizei aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz.

Die Überprüfungen seien verdachtsunabhängig und würden lediglich im Zuge der regulären Grenzüberwachung der Bundespolizei geschehen, so Stefan Döhn, Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Trier. „Kontrolliert werden vor allem unerlaubte Einreisen, grenzüberschreitende Kriminalität und die Einhaltung der Maskenpflicht sowie die Corona-Einreisebestimmungen“, erklärt Döhn auf LW-Nachfrage. Solche Kontrollen würden allerdings bereits seit längerem durchgeführt werden.

Auch eine Sprecherin der Bundespolizei in Saarbrücken sagte: „Bei uns gibt es im Moment keine Veränderungen. Wir machen weiter unsere Kontrollen im 30-Kilometer-Grenzgebiet, wie wir sie vorher gemacht haben.“

Keine Covid-Test-Pflicht für Luxemburger

Im Saarland und in Rheinland-Pfalz gibt es für den sogenannten kleinen Grenzverkehr Ausnahmen von der Quarantänepflicht für Pendler und Reisende.

So gilt weiterhin eine erlaubte Einreise in die Bundesrepublik ohne negativen PCR-Test-Nachweis, solange der Aufenthalt im Saarland und Rheinland-Pfalz weniger als 24-Stunden beträgt. Zudem seien laut Döhn bisher keine Fälle bekannt, wo sich Luxemburger nicht an die deutschen Einreisebestimmungen gehalten hätten.



Reisende aus Hochrisikogebieten müssen sich jedoch ab Montag bei der zuständigen Behörde online registrieren und für zehn Tage nach Einreise in Quarantäne begeben, so das deutsche Gesundheitsministerium.





