Deutschland: Keine Diskriminierung von Luxemburger Kunden

Es kursieren Gerüchte, einige Luxemburger seien aus Geschäften in Deutschland verwiesen worden, da sie aus einem Risikogebiet kommen. Eigentlich wäre das nicht legal.

Nachdem in der vergangenen Woche Personen aus dem Großherzogtum in Hotels in Deutschland abgewiesen wurden, da sie aus dem „Risikoland“ Luxemburg kommen, rumort es wieder in den sozialen Netzwerken. Im nahen Grenzgebiet würden Personen aus Luxemburg aufgrund ihrer Nationalität aus Geschäften verwiesen, so die viel kommentierte Annahme.

Ein solches Vorgehen ist zu Recht ein Grund zur Empörung ...