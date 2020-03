Deutsche Polizei wies mehr als 1.000 Autofahrer an der Grenze ab

Die Bundespolizei kontrolliert seit Anfang der Woche auch an den Grenzübergängen von Luxemburg nach Deutschland. Am Freitag sollen einige Verbindungen ganz geschlossen werden.

Kleinere Grenzübergänge von Luxemburg in Richtung Deutschland waren am Freitag Morgen weiterhin für Berufspendler offen. Das erklärt die Bundespolizeiinspektion Trier auf LW-Nachfrage. Es seien noch logistische Arbeiten notwendig, um diese Verbindungen zu sperren, sagte ein Sprecher. An kleineren Übergängen wurde seit Anfang der Woche nur sporadisch kontrolliert. Nun sollen dort aber physische Barrieren errichtet werden, meldete die dpa am Freitag.

Das Innenministerium in Berlin hatte am Donnerstag angekündigt, dass Deutsche, Ausländer mit Wohnort und Aufenthaltsberechtigung in Deutschland, Berufspendler und Warentransporteure nur noch bestimmte Grenzübergangsstellen auf dem Weg von Luxemburg nach Deutschland nutzen können (siehe Karte). Entlang der Sauer und Our sollen rund 20 kleinere grenzüberschreitende Straßen gesperrt werden.

Folgende Verbindungen sind weiterhin geöffnet:

A64 Mesenich

B419 Wellen

B419 Wincheringen

B418 Wasserbilligerbrück

B257 Echternacherbrück

A8 Perl-Schengen

B419 Perl-Schengen



Seit Montag waren an den Grenzübergängen in Wincheringen, Wellen, Wasserbilligerbrück, Echternacherbrück, Markusberg (Autobahn A64) und Langsur exakt 1001 Autofahrer zurückgewiesen worden. Dabei handelte es sich um Personen, die keinen triftigen Grund hatten, um nach Deutschland einzureisen. „Die Situation im Grenzverkehr hat sich im Vergleich zum Wochenbeginn entspannt, weil viele Leute vernünftig geworden sind und weniger Tank- und Kaffeefahrten nach Luxemburg durchführen“, so der Sprecher der Bundespolizei Trier. Auch die Staus im Frachtverkehr hätten sich reduziert.

Corona: Grenzkontrollen mit Lücken An der Grenze zu Rheinland-Pfalz ist es bisher zu 530 Zurückweisungen gekommen - vor allem an Hauptachsen. An kleineren Übergängen sind die Kontrollen nur sporadisch.

Laut Angaben des deutschen Innenministeriums sind südlich von Wormeldingen nur die B407/B419 von Schengen nach Perl und die Autobahn A8 Schengen-Perl für den Grenzübertritt freigegeben.



Zur Eindämmung der Coronavirus-Krise hatten mehrere EU-Länder in den vergangenen Tagen wieder scharfe Kontrollen an den Grenzen eingeführt.



Mitteilung des deutschen Innenministeriums

