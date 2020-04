Wenige Minuten vor 19 Uhr hat die deutsche Polizei am Freitagabend damit begonnen, die Absperrungen an der Grenzbrücke von Remich nach Nennig abzubauen.

Deutsche Polizei öffnet Grenzübergang Remich

(str) - Der deutsche Botschafter in Luxemburg hatte es am Nachmittag angekündigt: Die Grenzübergänge in Remich und Bollendorf-Pont werden am Freitagabend wieder geöffnet.

Foto: Chris Karaba

Wenige Minuten vor 19 Uhr haben deutsche Polizeibeamte nun damit begonnen, die Absperrgitter und -bänder am Grenzübergang Nennig abzubauen und einen Kontrollpunkt, wie derzeit an allen anderen geöffneten Grenzübergängen von Luxemburg nach Deutschland besteht, einzurichten.

Auf Luxemburger Seite war man darauf allerdings offensichtlich nicht gefasst. Denn hier standen auch nach 19 Uhr die Absperrungen inmitten der Fahrbahn.

Während erste Passanten und Schaulustige zu Fuß über die Brücke schlenderten, war für Autofahrer hier zunächst Schluss.

Durchgang vorerst nur für Fußgänger. Obwohl die Absperrungen in Deutschland abgebaut worden waren, blieben jene in Luxemburg vorerst stehen. Foto: Chris Karaba

Gegen 19.15 Uhr halfen die deutschen Beamten dann auch den Luxemburger Kollegen, die inzwischen an der Brücke eingetroffen waren, dabei die Absperrungen in Remich aus der Fahrbahn zu räumen. Wenige Minuten später konnten dann auch die mittlerweile sehr zahlreich wartenden Autofahrer die Brücke nach Deutschland überqueren.

Durch die Öffnung der Grenze in Nennig sind Pendler nicht mehr gezwungen, den Umweg über rund 20 Kilometer von Remich bis nach Schengen, Perl und Nennig zu fahren.

Um 19 Uhr am Freitagabend wurde zudem auch der Grenzübergang in Bollendorf/Pont geöffnet. Auch hier mussten Autofahrer bislang lange Umwege entlang der Sauer in Kauf nehmen, um die Grenze passieren zu können.

