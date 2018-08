Deutsche Mosel: Longuicher Brücke wurde inspiziert

Ein Riss in der Longuicher Moselbrücke musste überprüft werden, der Schiffsverkehr wurde zeitweilig unterbrochen.

(c.) - Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmorgen war die Longuicher Moselbrücke für den Straßenverkehr gesperrt. Grund dafür war ein Bauwerksschaden am mittleren Bogen in der Mosel. Eine Brückenprüfung durch den Landesbetrieb Mobilität wurde eingeleitet.

Nach der Prüfung durch den Statiker konnte Entwarnung für den Brückenbogen gegeben werden und die Schifffahrt durfte wieder fahren ...