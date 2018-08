Für den Schiffsverkehr Richtung Koblenz ist derzeit in ab Longuich Endstation, genau wie für den Autoverkehr über die Mosel. Grund ist ein Riss in der Longuicher Moselbrücke, der überprüft werden muss.

Deutsche Mosel: Longuicher Brücke gesperrt

(c.) - Seit Donnerstagmorgen 08:50 Uhr ist die Longuicher Moselbrücke für den Straßenverkehr gesperrt. Grund dafür ist ein Bauwerksschaden am mittleren Bogen in der Mosel. Eine Brückenprüfung durch den Landesbetrieb Mobilität ist bereits eingeleitet. Solange ist der Schiffsverkehr auch unter besagtem Bogen zu gefährlich und gesperrt. Dies bedeutet für die Schifffahrt Richtung Koblenz Vollsperrung. Das gab das Wasserschifffahrtsamt in Trier am Donnerstag bekannt.

Während die Schifffahrt Richtung Saar und Luxemburg weiterhin durch den linken Brückenbogen fahren kann, ist dies für die sogenannte Talfahrt aus nautischer Sicht unmöglich. Der rechte Brückenbogen, eigentlich für die Schifffahrt nicht freigegeben, wird nun vermessungstechnisch aufgemessen um zu prüfen, ob durch diesen die Talfahrt ermöglicht werden kann.