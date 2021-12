Am frühen Morgen durchsuchten Polizisten in acht deutschen Städten und Gemeinden sowie in Luxemburg mehrere Häuser.

Deutsch-luxemburgische Polizeiaktion gegen Drogenbande

(dpa) - Mit der Durchsuchung zahlreicher Gebäude ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Luxemburg gegen eine mutmaßliche Bande vorgegangen, die einen bundesweiten Marihuana-Handel betreiben soll. Die Oberhausener Kriminalpolizei berichtete am Donnerstagmorgen von Durchsuchungen und Festnahmen in Oberhausen, Medebach, Heinsberg, Lüdenscheid, Bottrop, Gelsenkirchen, Essen (alle Nordrhein-Westfalen), in Korbach (Hessen) sowie in Strassen. Auf Nachfrage hin bestätigte die Staatsanwaltschaft in Luxemburg die Meldung, die luxemburger Polizei habe die deutschen Kollegen lediglich im Rahmen eines europäischen Rechtshilfeersuchens mit der Durchsuchung in Luxemburg unterstützt, geleitet werden die Ermittlungen aus Duisburg.

Startschuss um 6.30 Uhr

„Vor wenigen Minuten sicherten Ermittlerinnen und Ermittler der Oberhausener Kriminalpolizei, unterstützt von starken Kräften benachbarter Polizeibehörden sowie operativer Einheiten des Landes NRW und Hessen Zugänge zahlreicher Gebäude, in denen zurzeit gerichtlich angeordnete Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt werden“, teilte die Polizei Oberhausen kurz nach 6.30 Uhr mit. Auch Luxemburger Polizeieinheiten waren mit in den Einsatz eingebunden. Das umfangreiche Ermittlungsverfahren wird bei der Staatsanwaltschaft Duisburg geführt.

In den Objekten suchten die Ermittler nach Beweisen, die den dringenden Tatverdacht gegen Mitglieder einer Bande weiter erhärten sollen, denen die Staatsanwaltschaft Duisburg einen umfangreichen bundesweiten Marihuana-Handel vorwirft. Eine erste Bilanz der Aktion wollen Polizei und Staatsanwaltschaft im Laufe des Donnerstags ziehen. Die Polizei wollte sich zum Beispiel zunächst nicht äußern, wie viele Festnahmen es gegeben hat und in welchen Umfang Drogen bei der groß angelegten Aktion gefunden wurden.

