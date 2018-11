Der zweite Tabubruch

Das Entsetzen ist groß. Der Aufschrei auch. Zurecht! Die Manipulation des chinesischen Forschers He Jiankui an menschlichem Erbgut ist ein Erdbeben für die Wissenschaft mit verheerenden Auswirkungen.

Das Entsetzen ist groß. Der Aufschrei auch. Zurecht! Die Manipulation des chinesischen Forschers He Jiankui an menschlichem Erbgut ist ein Erdbeben für die Wissenschaft mit verheerenden Auswirkungen.

Das Entsetzen ist groß. Der Aufschrei auch. Zurecht! Die Manipulation des chinesischen Forschers He Jiankui an menschlichem Erbgut ist ein Erdbeben für die Wissenschaft mit verheerenden Auswirkungen. Und obgleich die Nachricht der ersten Designerbabys nicht offiziell bestätigt ist, sorgt allein die Behauptung weltweit für Empörung. Schon jetzt sind die Zwillingsschwestern Lulu und Nana in aller Munde. Ihre Namen werden sich in das kollektive Bewusstsein einbrennen wie damals das erste Klonschaf.