Klirrende Kälte und ein wolkenloser Himmel: Der kalendarische Winteranfang weiß zu überzeugen. Bilder aus dem Norden des Landes.

Eindrücke vom Stausee

Der Winteranfang von seiner schönsten Seite

(SH) - Zum kalendarischen Winteranfang zeigt sich das Wetter am Dienstag von seiner schönsten Seite. Wohl war es in den frühen Morgenstunden klirrend kalt, dafür strahlte der Himmel allerdings in seinem schönsten Blau. Von Wolken keine Spur, lediglich in den Tälern machte sich Nebel breit.

LW-Korrespondent Claude Windeshausen war im Norden Luxemburgs unterwegs und hat rund um den Stausee Eindrücke gesammelt.

Das schöne Winterwetter wird auch am Mittwoch erhalten bleiben. Meteolux warnt allerdings für die Nacht zum Mittwoch vor sehr kalten Temperaturen. Bis -10 Grad Celsius sind zu erwarten. Am Donnerstag wird es wieder milder, dazu sind auch mehr Wolken vorgesehen.

Frostig, trocken und sonnig Das Wetter war im vergangenen Herbst zu kühl, aber auch zu trocken und recht sonnig.

Eine gute Nachricht bleibt zu vermelden: Der 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. Ab Mittwoch werden die Tage demnach allmählich wieder länger.





