(tom/Cl.F.) - Temperaturen knapp unter Null und Schnee, der liegen bleibt: Der Winter hat in Luxemburg ein Comeback gestartet. Meteolux rechnet für den Dienstag mit bis zu 10 Zentimetern Neuschnee. Am Flughafen Findel betrug die Temperatur am frühen Dienstagmorgen -3 Grad Celsius.



Landesweit ist mit Straßenglätte zu rechnen. Die Räum- und Streudienste sind im Einsatz. Dennoch kam es am Morgen zu Verkehrsbehinderungen.

Der staatliche Wetterdienst hat eine "gelbe" Wetterwarnung bis Dienstagabend, 20 Uhr herausgegeben. Diese wurde später auf "Orange" heraufgesetzt.

In den kommenden Tagen bleibt es kalt, erst am Samstag klettert das Quecksilber laut Meteolux wieder auf 4 Grad. Dafür soll mit dem Schnee ab Dienstagabend Schluss sein.