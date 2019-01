Auch am Donnerstagmorgen sind Schneeschaufeln, Streusalz und Winterreifen unverzichtbar. Im Berufsverkehr ist erneut mit Störungen zu rechnen.

Der Winter bleibt noch etwas länger

(mth) - Auch in der Nacht zum Donnerstag hat es in Luxemburg weiter geschneit - zwischen zwei und fünf Zentimeter Schnee verstärkten im Zentrum und Süden des Landes die Schneedecke vom Vortag, die bereits bis zu zehn Zentimeter dick war. Im Norden Luxemburgs bedecken rund 30 Zentimeter Schnee die Landschaft.

Auch wenn die meisten Straßen schon am frühen Morgen besser geräumt waren als am Mittwoch, ist trotzdem mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen - besonders schwere Lastwagen und Fahrzeuge, die illegal mit Sommerreifen unterwegs sind, können örtlich für Blockaden sorgen. Allgemein sollten Fahrer am Morgen wenn möglich starke Steigungen vermeiden.

Der ACL meldete kurz nach sechs Uhr bereits erste Störungen, darunter ein Unfall auf der A6 Richtung Luxemburg auf Höhe von Strassen. Im gesamten Einzugsgebiet der Hauptstadt ist mit einsetzendem Berufsverkehr mit Störungen zu rechnen.

Im Osten ist die Straße zwischen Vugelsmillen und Müllerthal wegen umgestürzter Bäume blockiert.

Es kommt noch Schnee hinzu

In den kommenden Tagen soll sich die Wetterlage nicht bedeutend ändern. Während es am Donnerstag größtenteils trocken bleibt, ist ab 22 Uhr am Abend erneut mit Schneefällen zu rechnen, die bis in die frühen Morgenstunden des Freitags anhalten.

In der Nacht zum Freitag wiederholt sich das selbe Szenario: Schneeschauern ab Freitagabend 18 Uhr, die bis Samstagmorgen anhalten. Dazwischen bleibt es trocken.

Im Laufe des kommenden Woche könnte allerdings schon Schluss mit der weißen Pracht sein, denn dann ist mit leicht höheren Temperaturen und eventuell mit Schneeregen zu rechnen,

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.