Der widerspenstigen Zähmung

Als ich über den Spruch „Es gibt zwei Wörter, die dir im Leben viele Türen öffnen werden: ziehen und drücken“ nachdachte, übermannte mich ein Grinsen. Vor meinen Augen öffnete sich ein Bilderbuch an lustigen Geschichten zu diesem Thema.

Wie oft habe ich schon an einer Tür gezogen, obwohl in großen Lettern „drücken“ darauf stand. Auch die hinterlistigen Attacken von Türklinken, die mit voller Wucht an meinen Jacken zogen, habe ich überlebt. Sicherlich haben Sie Ihre eigene Meinung dazu, aber ich bin überzeugt davon, dass Türen einen eigenen Charakter haben. Sie sind stur, widerspenstig und können nachgiebig sein. Hinzu kommen die überirdischen Kräfte, können sie sich doch von einem Moment auf den nächsten durchsichtig machen und ihre Opfer so quasi blindlings attackieren.

Per Zufall konnte ich ein solches Attentat aus nächster Nähe beobachten.

Per Zufall konnte ich vor einigen Jahren ein solches Attentat aus nächster Nähe beobachten. Es war kein Geringerer als der ehemalige Fußballspieler Uwe Seeler, bei dem eine Tür womöglich ihre Missgunst gegen den HSV ausdrückte. Zumindest hatte es den Anschein – prallte „uns Uwe“ doch mit voller Wucht gegen die Glastür.

Dass Türen auch zur Muskelmasse in den Oberarmen beitragen, ist mir seit Kurzem erst bewusst. So stellt das Eingangsportal zu unserem Büro nämlich so manchen auf die Probe. Dabei erinnert das Bild, das sich mir mitunter bietet, nicht selten an die Sendung „Verstehen Sie Spaß“. Während einige mit voller Körperkraft gegen die Pforte drücken, bewegen sich andere eilig zwischen Türöffner und Portal hin und her oder dehnen ihre beiden Arme derart, dass sie Knopf und Tür gleichzeitig drücken können. Gleichzeitig blicken sie verwundert umher. Am Ende kommt meistens eine dritte Person, die das Portal ohne große Mühe öffnet. Die verdutzten Gesichter der mühsamen Kämpfer sind dabei unbezahlbar.

