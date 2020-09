Der Wald hat Durst

Nach dem bereits dritten allzu trockenen Sommer in Folge, stehen Luxemburgs Wälder zunehmend unter Druck. Die sich häufenden Wetterextreme, sie werden den Wald langfristig verwandeln.

Eigentlich reicht zurzeit ein Blick in die Landschaft, um das zu sehen, was Martine Neuberg sagt: Die Fichte ist in unseren Gefilden langfristig ein Auslaufmodell.

Die Feststellung der Leiterin des Service forêt der Naturverwaltung (ANF) ANFist durchaus von erheblicher Tragweite, zählt die Fichte als wichtiges Nutzholz doch zu den Säulen der mitteleuropäischen Forstwirtschaft. Angesichts immer öfter auftretender Dürre- und Hitzeperioden aber auch zu ihren anfälligsten.

Für viele steht das voranschreitende Fichtensterben denn auch als Symbol für die Herausforderungen, vor die sich der Wald durch Wetterextreme und Klimawandel in Zukunft zusehends gestellt sieht ...