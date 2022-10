Bislang sind die Rauchwarnmelder lediglich in Neubauten obligatorisch. Dies ändert sich vom 1. Januar 2023 an.

Lokales 1 3 Min.

Rauchmelder werden Pflicht

„Wenn alle schlafen, wacht der Rauchmelder“

Nadine SCHARTZ Bislang sind die Rauchwarnmelder lediglich in Neubauten obligatorisch. Dies ändert sich vom 1. Januar 2023 an.

Im Jahr 2021 verzeichnete das CGDIS 2.295 Brände, davon 334 in Wohnungen und Häusern. Dies entspricht etwa einem Brand pro Tag. Im Durchschnitt kommt jährlich ein Mensch ums Leben, dies hauptsächlich aufgrund von Rauchvergiftungen. Durch das Gesetz vom 19. November 2019, mit dem die Rauchmelderpflicht in Luxemburg eingeführt wurde, sollen die Gefahren, die mit einem Brand einhergehen, möglichst gering gehalten werden.

„Wer jetzt noch keinen Rauchmelder in der Wohnung aufgehängt hat, sollte dies nun tun“, betonte Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz, die anlässlich des nationalen Präventionstages am 10. Oktober vorab stattfand. Damit erinnerte sie daran, dass die Rauchmelder jetzt, drei Jahre nach der Einführung der Rauchmelderpflicht in Neubauten, vom 1. Januar 2023 an in sämtlichen Haushalten obligatorisch werden.



Auf den Fluchtwegen und in den Schlafzimmern müssen die Rauchmelder angebracht werden. Foto: Guy Jallay

„Bei Bränden sterben die meisten Opfer durch den Brandrauch“, erklärte die Ministerin. Mit der Installation des Rauchmelders könnte diese Gefahr verhindert werden. Besonders in der Nacht könnten Brände die Menschen überraschen, wobei zu beachten sei, dass Rauch nicht wach mache, sondern genau das Gegenteil bewirke. Ein Rauchmelder hingegen würde die Bewohner rechtzeitig alarmieren, sodass diese sich in Sicherheit bringen könnten, denn: „Wenn alle schlafen, wacht der Rauchmelder“, unterstrich Taina Bofferding.

Alain Klein, Verantwortlicher der Präventionsabteilung beim CGDIS, ging auf die einzelnen Schritte ein, die im Falle eines Alarms zu befolgen sind. „Es ist wichtig, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen“, so Klein.

Präventionstag am 10. Oktober

Die richtige Handlungsweise: Bei einer Rauchentwicklung gilt es, den Raum zu verlassen und die Tür zu schließen, sich selbst und die restlichen Hausbewohner zu warnen, in Sicherheit zu bringen und vor dem Gebäude die Notrufnummer 112 zu wählen. „Auch bei Zweifeln ist es besser, die Feuerwehr einmal zu viel als einmal zu wenig zu rufen“, betonte Klein weiter.



Anlässlich des nationalen Präventionstages am 10. Oktober werden Mitarbeiter des CGDIS an folgenden Orten präsent sein, um die Bürger über die Rauchmelderpflicht und deren Installation zu informieren:

- im Osten: Cactus Remich und Copal Grevenmacher; im Zentrum: Shopping Center Cloche d'Or in Gasperich und Shopping Center Belle-Etoile in Bartringen; im Süden: Belval Plaza in Esch/Alzette, Cactus Esch/Alzette und Gemeindeplatz Düdelingen; im Norden: Cactus Ingeldorf und Shopping Center Knauff in Pommerloch.

Gleichzeitig wird die Webseite rauchmelder.lu, die sämtliche Informationen zu diesem Thema beinhaltet, zum 10. Oktober aktualisiert.



Dies gilt es zu beachten Die Rauchmelder müssen in den Fluchtwegen und den Schlafzimmern angebracht werden. In den restlichen Räumen wird die Installation empfohlen. Lediglich im Badezimmer, der Küche und der Garage wird davon abgeraten. Das Gerät soll an der Decke befestigt werden oder, falls dies nicht möglich ist, im oberen Bereich der Wand. Dabei gilt es aufzupassen, dass dieses sich nicht in der Nähe einer Lampe oder einer Ventilation beziehungsweise Klimaanlage befindet. Der Rauchmelder muss mit dem CE-Symbol gekennzeichnet sein und damit den EU-Normen entsprechen. Wichtig ist, das Gerät regelmäßig zu testen: Auf jedem Rauchmelder gibt es dafür einen Testknopf. Den Knopf gedrückt halten, bis der Alarm ertönt. Das CGDIS rät, dies im Abstand von drei Monaten zu tun.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.