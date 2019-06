Mit der Wachablösung vor dem Palais wurden die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag eingeleitet. Vielerorts wurde bis in die Nacht gefeiert.

Der Vorabend: Luxemburg feiert seinen Großherzog

Mit der Wachablösung vor dem Palais wurden die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am Samstag eingeleitet. In der Hauptstadt und vielen Gemeinden wurde noch bis in die Nacht hinein gefeiert.

(SH/sas/L.E.) - An diesem Wochenende feiert Luxemburg seinen Nationalfeiertag und die großherzogliche Familie. Die feierliche Wachablösung vor dem Palais am Vorabend des Nationalfeiertags leitet traditionell die Feierlichkeiten ein.



19 Die feierliche Wachablösung vor dem Palais leitete die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag ein. Laurent Blum

Die feierliche Wachablösung vor dem Palais leitete die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag ein. Laurent Blum

Am Abend nahm dann das Volksfest in der Hauptstadt nach und nach seinen Lauf.

16 Fotos: Guy Wolff und Gerry Huberty

Fotos: Guy Wolff und Gerry Huberty

Ein erster Höhepunkt auf dem Programm des Volksfestes war, wie jedes Jahr, der Fackelzug an dem sich viele Vereine und Ehrenamtliche beteiligten.



15 Fotos: Guy Wolff und Gerry Huberty

Fotos: Guy Wolff und Gerry Huberty

17 Minuten lang erhellten die Lichter des "Freedefeier", also des Feuerwerks, den nächtlichen Himmel über der Hauptstadt.



10 Das Feuerwerk zum Nationalfeiertag 2019 erhellte den Nachthimmel über der Hauptstadt. Foto: Gerry Huberty

Das Feuerwerk zum Nationalfeiertag 2019 erhellte den Nachthimmel über der Hauptstadt. Foto: Gerry Huberty

Auch danach wurde noch bis spät in die Nacht in der Hauptstadt gefeiert:

3 Foto: Guy Wolff

Foto: Guy Wolff

Aber nicht nur in der Hauptstadt, sondern im ganzen Land wird gefeiert.



So fand am Samstag in Esch/Alzette der traditionelle Besuch von Erbgroßherzog Guillaume und Prinzessin Stéphanie am Vorabend des Nationalfeiertags statt.



Feierlichkeiten am Vorabend des Nationalfeiertages in Esch/Alzette Foto: Guy Wolff

Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa auf Burg Bourscheid zu Gast. Eine Bildergalerie samt Video dazu finden Sie hier.



Bei ihrem begeisternden Empfang auf Burg Bourscheid stand für das großherzogliche Paar am Samstag neben einer Reise in die Geschichte auch manch kultureller Leckerbissen auf dem Menü. Foto: Gerry Huberty









Der Fackelzug in der Hauptstadt startete am Samstag um 21.20 Uhr. Danach erleuchtete das Feuerwerk den Nachthimmel über der Hauptstadt. Auch in zahlreichen Gemeinden finden während dem gesamten Wochenende Feierlichkeiten statt.



Am Sonntag, dem eigentlichen Nationalfeiertag, beginnt die offizielle Zeremonie um 10 Uhr in der Philharmonie in Kirchberg. Eine Stunde später werden in Fetschenhof 21 Kanonenschüsse zu Ehren des Großherzogs abgefeuert, bevor die Militärparade um 12 Uhr erstmals in der Avenue Kennedy in Kirchberg stattfindet.



Mit dem Te Deum um 16.30 Uhr in der hauptstädtischen Kathedrale werden die Feierlichkeiten dann offiziell im Beisein der großherzoglichen Familie abgeschlossen.

Die schönsten Feuerwerksfotos der Mywort-Leser:

um weitere Bilder zu sehen.