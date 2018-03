Am Differdinger Stadteingang regeln seit Mittwoch Ampeln den Verkehr. Fotograf Claude Piscitelli hat den neuen Verkehrsfluss mit einer Drohne gefilmt. Hier das Resultat.

Der Verkehr am Differdinger Stadteingang im Zeitraffer

Nicolas Anen

Seit Längerem waren sie angekündigt, seit Mittwoch sind sie in Betrieb: Am Differdinger Stadteingang regeln Ampeln den Verkehrsfluss. Etwas chaotisch war der Verkehr zuletzt in diesem Bereich wegen der Dauerbaustelle. Nun werden sich die Autofahrer erst einmal umgewöhnen müssen.



Fotograf Claude Piscitelli hat den neuen Verkehrsfluss mit einer Drohne gefilmt. Hier das Resultat.