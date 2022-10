Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um ein neues Kleidungsstück.

Der verfluchte Mantel

Gefühlte Ewigkeiten war ich auf der Suche nach einem passenden Mantel für die etwas kühleren Herbsttage – doch vergeblich. Jeder Shopping-Ausflug blieb ohne Ausbeute. Das änderte sich allerdings schlagartig, als ich neulich in einem der hiesigen Einkaufzentren unterwegs war. Plötzlich hing er ganz unerwartet vor mir: der perfekte Mantel. Ein langer beiger Trenchcoat um genau zu sein. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Ich zögerte also nicht lange und nahm den Mantel mit nach Hause. Das war der Beginn einer unglücklichen Liebesgeschichte, die wohl oder übel bald ein Ende nehmen wird. Denn die Lebensdauer eines solchen Trenchcoats scheint in meiner Obhut doch sehr begrenzt zu sein. Sie müssen wissen, ich gehöre nicht zu den geschicktesten Menschen …

Der Mantel war gerade mal zwei Tage alt, als ich ihn das erste Mal zur Arbeit trug. Elegant warf ich ihn über meinen Bürostuhl, nur um ein paar Minuten später ganz heldenhaft mit den Rädern des Stuhls über den Trenchcoat zu fahren. Der Innenstoff des neuen Mantels war damit dann schon mal hin.

Nur wenige Tage später, als ich auf einer Book-Release-Party zu Gast war, entdeckte ich auf dem hellen Stoff am Kragen einen riesigen Blutfleck. Glück brachte mir der Mantel bis dahin also nicht. Ganz im Gegenteil: Auf ihm scheint ein Fluch zu liegen. Oder ich bin schlichtweg nur tollpatschig, aber das lassen wir jetzt mal außer Acht.

Der Verdacht des verfluchten Mantels bestätigte sich die Woche darauf, als ich schließlich nach unserem Leser-Event meine Gürtelschnalle verlor. „Schlimmer kann es nun wirklich nicht mehr werden“, dachte ich. Tja, falsch gedacht, denn noch am selben Abend rieb ich den Mantel gegen mein schmutziges Auto. Der Trenchcoat kommt jetzt also auch noch in einem Ombré-Look daher.

Und wer weiß, was als Nächstes mit meinem geliebten Mantel passiert. Vielleicht bleibe ich mit ihm in einer Rolltreppe stecken, vielleicht zünde ich mit den Überresten auch einfach ein Lagerfeuer an. Dann hält er zumindest warm.

