Der Uecht-Wurm ist platt

Die Kunstwerke, die beim Projekt Uecht in der ehemaligen Escher Losch-Garage geschaffen worden waren, sind Geschichte.

Er war ein Blickfang. Der Wurm, den der Kahler Künstler Alain Welter, der durch sein Urban Art Projekt in seinem Heimatdorf bekannt worden war, geschaffen hatte. Am Freitag kurz nach 13 Uhr hatte seine letzte Minute geschlagen, die des Wurms wohlgemerkt.



Wie dieses Video zeigt, steht die Losch-Halle nicht mehr.



Diese Halle hatte viele Namen. Eine Autohandelskette firmierte in ihr einst als „Garage Losch“, Lokalpolitiker nannten sie später – als sie leer stand – einen „Schandfleck“, das Künstlerkollektiv Cueva machte aus ihr das Projekt „Uecht“ und ein Investor wird dort nun sein Bauvorhaben unter der Marke „Portal Eent“ umsetzen.



Trotz dieser vielen Namen: Gemeint ist immer derselbe Ort mit derselben Halle. Und an der nagt dieser Tage der Abrissbagger.



Aktuelles Cueva Projekt "Al Esch"

Am Freitag, dem 26. April, findet ab 18 Uhr in der ehemaligen Sichel-Lagerhalle an der Rue des Jardins in Esch die Vernissage zur aktuelle Künstlerinitiative von Cueva statt. Die Ausstellung kann an folgenden Wochenenden jeweils von 14 bis 22 Uhr besucht werden: Am Samstag, dem 27. April, am Sonntag, dem 28. April, und an den Wochenenden vom 3. bis 5. Mai sowie vom 10. bis 12. Mai.