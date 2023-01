Das Luxembourg City Tourist Office (LCTO) blickt optimistisch in die Zukunft. 2022 wurden wieder mehr Besucher gezählt.

Luxembourg City Tourist Office

Der Tourismussektor erholt sich

Mike STEBENS Das Luxembourg City Tourist Office (LCTO) blickt optimistisch in die Zukunft. 2022 wurden wieder mehr Besucher gezählt.

Die touristische Aktivitäten haben sich in der Hauptstadt im vergangenen Jahr wieder normalisiert. Das ist der Bilanz des Luxembourg City Tourist Office (LCTO) zu entnehmen. Verglichen wurden die Daten des Jahres 2022 mit jenen aus dem Jahr 2019, da 2020 und 2o21 pandemiebedingt Sonderfälle waren.

Die Péitruss-Kasematten, die im Juni 2022 ihre Wiedereröffnung feierten, haben im letzten Jahr bei insgesamt 657 Rundgängen 8.504 Besucher empfangen, was einer Auslastung von 95 Prozent entspricht. 5.195 Besucher nahmen an einer der 281 Führungen durch den großherzoglichen Palast teil. Damit war das Angebot fast vollständig ausgebucht. Der Palais stand damit ganz vorn im Interesse der Besucher.

3.152 Stadtführungen führte das Luxembourg City Tourist Office 2022 auf Anfrage aus. Das sind weniger als halb so viele als noch 2019. Am beliebtesten blieb die „City Promenade“, bei der die Teilnehmer einen Spaziergang durch die Hauptstadt unternehmen und deren Hauptattraktionen entdecken. Eine Kuriosität aus Pandemiezeiten gehört nun der Vergangenheit an: Die meisten Führungen finden wieder in französischer, deutscher oder englischer Sprache statt. Diese haben die luxemburgische Sprache wieder verdrängt.

Die Touristen aus dem Ausland finden also wieder den Weg nach Luxemburg-Stadt. Über 100.000 Menschen haben sich im vergangenen Jahr in das Touristenbüro auf dem Knuedler begeben. Auch wenn das 22 Prozent weniger sind als vor der Pandemie, so kann das LCTO doch vermelden, dass während der Hauptsaison sowie an verlängerten Wochenenden fast so viele Besucher bedient wurden als zuvor. Die meisten Besucher des LCTO kamen aus Deutschland (26 Prozent), gefolgt von Frankreich (17), den Niederlanden (14) und Belgien (6). Immerhin sieben Prozent der Besucher waren in Luxemburg wohnhaft.

Online liegt im Trend

Positive haben sich die Besucherzahlen auf der Internetseite des LCTO entwickelt. Ungefähr 950.000 Besucher zählte luxembourg-city.com. Das sind 58 Prozent mehr als noch 2019. 83 Prozent der Tickets wurden online gekauft und lediglich 17 Prozent im Touristenbüro am Knuedler. Man merke, dass mehr Menschen ihren Aufenthalt von langer Hand planen. Trotzdem bleibt die physische Präsenz des LCTO wichtig, damit auch weiterhin Menschen sich spontan vor Ort über das Angebot erkunden und ihre Tickets kaufen können.

