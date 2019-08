Der Tornado und seine Entstehungsgeschichte

Mit Windgeschwindigkeiten zwischen 180 und 250 km/h fegte der Tornado am Freitag durch den Süden des Landes. Ihn präzise vorauszusehen ist für Meteorologen jedoch fast ein Ding der Unmöglichkeit.

Seit am Freitag in Niederkerschen und Petingen innerhalb von wenigen Minuten 19 Menschen verletzt und 314 Häuser beschädigt wurden, ist das Wort Tornado in aller Munde. Doch worum handelt es sich bei diesem Phänomen genau und wie ist es möglich, dass ein solch starker Wirbel im Süden Luxemburgs wüten konnte?

Wie Luca Mathias, Meteorologe beim staatlichen Wetterdienst Meteolux, erklärt, wird ein Tornado von einer speziellen Art von Gewitter generiert, einer sogenannten Superzelle ...