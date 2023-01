In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Mord und Verwesung.

Der Tod kommt schleichend

Während ich diese Zeilen schreibe, rieselt friedlich im Hintergrund ein weiteres Blatt von meiner ehemals grünen Dracaena marginata. Die Zimmerpalme gilt als äußerst robust und pflegeleicht. Ein Blick reicht, um zu sehen, dass das bei mir wohl nicht der Fall ist. Eher ein Trauerspiel, das sich tagtäglich vor meinen Augen abspielt.

Außer Schimmel und Fruchtfliegen haben meine lebenserhaltenden Maßnahmen nicht besonders viel gebracht.

Als ich vor ein paar Jahren mein Auslandssemester in Namibia antrat, musste Herbert, eine 1,50 Meter hohe Zimmerpalme, aus Platzmangel im Rucksack leider zu Hause verweilen. Herbert war meine erste Zimmerpflanze. Und mein erster Todesfall. Ich vermietete mein Zimmer unter, mit der einzigen Voraussetzung, dass die Untermieterin sich um meinen grünen Freund kümmert. Es kam, wie es kommen musste: Herbert ging ein wie eine Primel. Mein rücksichtsvoller ehemaliger Mitbewohner ersparte mir vor meiner Rückkehr den Trauerzug und bugsierte Herbert drei Stockwerke hinunter zur Bio-Mülltonne.



Aufgeben liegt mir jedoch fern. Zumindest was Zimmerpflanzen angeht und so sah es kurze Zeit später wieder recht grün in der Wohnung aus. Es wurde gehegt und gepflegt. Erde wurde vorm Umtopfen in den Backofen geschoben. Tipps und Tricks aus dem Reich des Internets wurden ausgekramt.

Ohne Erfolg. Außer Schimmel und Fruchtfliegen haben meine lebenserhaltenden Maßnahmen nicht besonders viel gebracht. Wie oft ich danach selbst den elendigen Gang zum Bio-Müll bewältigen musste, weiß ich nicht mehr. Getreu dem Motto „Nur die Harten kommen in den Garten“ haben mich vier Pflanzen bislang noch nicht verlassen. Und wenn ich das von meinem Schreibtisch aus richtig beobachte, kämpft sich langsam aber sicher ein hellgrünes, fragiles Blatt aus der Erde meiner Alocasia zebrina.

