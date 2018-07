Dass ein Fall in Luxemburg in Revision geht, ist äußerst selten. Ein verurteilter Ex-Polizist will diesen Weg nun beschreiten. Doch nicht nur die Geschichte an sich wirft Fragen auf, sondern auch der Aktualitätsbezug.

Lokales 8 Min.

Der Stoff, aus dem Kriminalromane sind

Steve REMESCH Dass ein Fall in Luxemburg in Revision geht, ist äußerst selten. Ein verurteilter Ex-Polizist will diesen Weg nun beschreiten. Dabei erhebt er schwere Anschuldigungen gegen die Ermittler in seinem Fall. Doch nicht nur die Geschichte an sich wirft Fragen auf, sondern auch der Aktualitätsbezug.

Säckdréier werden im Polizeijargon oftmals unehrenhafte Gesellen genannt, Fléipéiter korrupte Beamte in den eigenen Reihen. Wem eines dieser Etiketten anhaftet, der bekommt schwerlich noch einen Fuß auf den Boden. Einer, der 21 Jahre nach einer Verurteilung wegen versuchten Drogenhandels seine Unschuld beweisen will, ist der ehemalige Kriminalpolizist André Steffen. Das Schlüsselwort lautet Revision (siehe Kasten unten).



Der Ex-Polizist André Steffen sieht sich als Opfer eines Komplotts von ehemaligen Kollegen. Erst jetzt, nach 21 Jahren, mache es Sinn, gegen diese vorzugehen, da sie nun nicht mehr im aktiven Dienst sind. Foto: Armand Wagner

Der 60-Jährige sieht sich nämlich in der Lage, anhand von Polizei- und Gerichtsakten und vor allem eines verschwundenen Protokolls, zu beweisen, dass er Opfer eines Komplotts von Polizisten geworden ist, die selbst Dreck am Stecken hatten.

Vom Drogenfahnder zum Dealer

Seine Geschichte klingt wie aus einem Roman Noir. Sie spielt in einer dubiosen Schattenwelt, in der die Grenzen zwischen Kriminellen und Ordnungshütern offenkundig verschwimmen, Mitte der 1990er-Jahre, kurz vor der Fusion von Polizei und Gendarmerie.

Verflechtungen - Ein Kommentar Die Ermittlungsberichte und Analysen, die André Steffen vorlegt, zeichnen ein erschreckendes Bild der Sicherheitskräfte in den 1990er-Jahren. Sie beweisen weder Steffens Unschuld, noch das mutmaßliche Komplott gegen ihn.

André Steffen gehört zu dieser Zeit zu den Gendarmen. Der damalige Enddreißiger ist Drogenfahnder und er, der sich heute als Aufrechter unter den Aufrechten präsentiert, verkehrt damals in Kreisen, die ihm bald zum Verhängnis werden sollen. Am 1. April 1997 wird Steffen verhaftet. Am 9. Juni 1998 wird er wegen Diebstahls von beschlagnahmtem Kokain und versuchten Drogenhandels zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Nach zwei Jahren in Isolationshaft kommt er auf freien Fuß.

Bei der geplanten Übergabe von zwei Kilogramm aus dem Kripo-Panzerschrank gestohlenen Kokain an der Aire de Berchem durchschaut Steffen dann aber die Falle und flüchtet, bevor es zum Drogendeal kommt. Einen Tag später wird er von einer Spezialeinheit umstellt und festgenommen.

„In eine Falle getappt“



Steffens Darstellung ist eine gänzlich andere. Er beteuert von Anfang an seine Unschuld und bekräftigt, in eine Falle getappt zu sein. Er macht keinen Hehl aus seiner Bekanntschaft mit den kriminellen Brüdern, von denen einer den Drogenhändler aus Belgien mit Wissen der Staatsanwaltschaft an ihn herangeführt habe.



Er sei von dem Mann regelrecht zu einem Deal gedrängt worden und habe sich deshalb entsprechend seiner eigenen Ausbildung als verdeckter Ermittler entschlossen, sich als korrupter Polizist auszugeben, um den Drogenhändler auf eigene Faust zu überführen. Um Ware vorzeigen zu können, nimmt er zwei Kilogramm Kokain aus dem Panzerschrank der Kriminalpolizei.



Er unterlässt es allerdings, irgendjemanden über diese Pläne und Ermittlungen zu unterrichten. Wie er heute betont, habe er seinem Chef, der ihn damals gemobbt und in der Drogensektion isoliert habe, eins auswischen wollen – indem er den Dealer alleine verhaftete.



Er habe sich zudem auf seinen ausgezeichneten Ruf als Ermittler verlassen – sowie auf die Aufzeichnungen auf seinem Dienstcomputer, die dann aber von Unbekannten gelöscht worden seien. Eine Darstellung, der die Richter im Prozess 1998 keinen Glauben schenken.



André Steffen spricht heute von einem Verfahren, das mit falschen Darstellungen gespickt, voller Widersprüche und ohne jegliche Beweise geführt worden sei. Damals habe er nicht verstanden, warum man ihm die Falle gestellt habe. Heute sei vieles klarer und er könne nun auch Beweise dafür liefern, dass er Opfer eines Komplotts geworden sei.



Komplott aus den eigenen Reihen



An dieser Verschwörung beteiligt sind seiner Auffassung nach, neben den kriminellen Brüdern und dem belgischen Dealer – der im Prozess als verdeckter Ermittler präsentiert worden sei, obwohl er lediglich ein gewöhnlicher Krimineller war – auch die beiden ermittelnden Beamten und der damalige Chef der Kriminalpolizei. Die drei Polizisten hätten das Ziel verfolgt, ihn mundtot zu machen und so eigenes straffälliges Verhalten zu decken. Dieses stehe im Zusammenhang mit Ermittlungen in einer anderen schmutzigen Geschichte aus den 1990er-Jahren.



1994 seien Ermittlungen gegen eine Gruppe von Escher Polizisten um den „Sheriff vun der Grenz“ aufgenommen worden. Diese Dienstgruppe, also Beamte, die gemeinsam den Schichtdienst verrichteten, standen im Verdacht, tief in das Rotlichtmilieu an der Escher Grenz verstrickt zu sein. Die Vorwürfe reichten von Bestechlichkeit und Vorteilnahme bis hin zu aktiver Beteiligung an Drogen- und Waffenhandel sowie einer Vergewaltigung.



Um vorzugreifen: Es kam nie zu einem Prozess. Der damalige Staatsanwalt habe ohne einen Untersuchungsrichter zu informieren, entschieden, das Dossier trotz ausreichender Beweise in einer Schublade verschwinden zu lassen, wohl um kurz vor der Fusion von Polizei und Gendarmerie einen Skandal zu vermeiden, sagt Steffen. Der „Sheriff“ wurde lediglich in einem Fall wegen Körperverletzung zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt.



An den Ermittlungen gegen den „Sheriff“ waren neben André Steffen auch jene beiden Ermittler beteiligt, die er beschuldigt, ihn später in die Falle gelockt zu haben. Bislang habe er angenommen, dass ihm die Falle nur gestellt worden sei, weil er sich entgegen der Anweisung des Kripochef geweigert habe, die Ermittlungen einzustellen – und weil er gegenüber dem damaligen Ressortminister angedroht hatte, den Kripochef wegen Korruption ins Gefängnis zu bringen. Allerdings habe er dabei sträflich außer Acht gelassen, dass der Kripochef und der Minister befreundet sein könnten, betont Steffen rückblickend.



Ein verschollener Bericht



Nach seiner Haft sei ihm aber ein Polizeiprotokoll zugestellt worden, das seinen Fall in einem ganz anderen Licht erstrahlen lasse: Ein Bericht, der die beiden Ermittler in ein zweifelhaftes Licht rückt. Am 6. Oktober 1995 sollen sie in angetrunkenem Zustand bei einer Observierung im Stammlokal des „Sheriffs“ eine Frau sexuell belästigt und dann versucht haben, diese in ihren Wagen zu zerren. Dabei sollen sie dem Bericht zufolge aber von anderen Polizisten gestört worden sein und in einem unmarkierten aber anhand der Erkennungstafeln identifizierten Dienstwagen die Flucht ergriffen haben.



Allerdings, und das ist brisant, ist dieser Bericht auch vom „Sheriff“ unterzeichnet, also jenem Mann, gegen den damals ermittelt wurde. Laut André Steffen habe der Kripochef später formell erklärt, dass der genannte Dienstwagen die Garage der Polizei nie verlassen habe. Er habe die beiden Beamten somit gedeckt. Wäre diese Lüge ans Licht gekommen, hätte er sich Sanktionen ausgesetzt, die ein jähes Ende für seine Karriere innerhalb der Polizei bedeutet hätten, meint Steffen.



Eine ganz neue Sicht auf die Dinge habe ihm auch der Einblick in die komplette Ermittlungsakte zum „Sheriff“ gewährt. Und dazu noch die eidesstattliche Erklärung eines pensionierten Polizisten, die keinen Zweifel daran lasse, dass ihm eine Falle gestellt worden ist, sowie seine polizeiinterne Personalakte, die so manche Zusammenhänge in einem neuen Licht erscheinen lasse.



Zudem ist ihm noch etwas anderes aufgefallen: Die beiden Ermittler hätten den Bericht zum „Sheriff“ am 6. Januar 1997 abgeschlossen, aber erst am 3. Juli 2000 an die Staatsanwaltschaft weitergereicht. Sie hätten die Akte demnach zurückgehalten, bis ihre eigenen Vergehen aus dem Jahr 1995 verjährt sind, sagt Steffen.



Mordauftrag durch den Kripochef?



Und dann sagt Steffen, dass er viel Glück habe, dass er heute noch am Leben ist. Denn bei der Verhaftung habe der Kripochef dem Leiter des Sondereinsatzkommandos gesagt, Steffen habe nichts anderes als eine Kugel in den Kopf verdient. Er solle im Gefecht sterben. Doch der Einsatzleiter sei damit nicht einverstanden gewesen und habe auf einen Vermittler bestanden. Diese Information habe sein Anwalt aber erst vor wenigen Monaten erhalten. Es soll aber Zeugen geben.

Ein erster Revisionsantrag Steffens war Anfang 2018 zurückgewiesen worden. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen, betont der Ex-Polizist. Denn anstatt auf die neuen Elemente einzugehen, habe die zuständige Kommission sich in ihrer Entscheidung ausschließlich auf das Urteil von 1998 berufen.



Das habe ihm nun Gelegenheit gegeben, weiter zu recherchieren. Und das mit Erfolg. Sein Anwalt habe ihm allerdings angeraten, vor einem erneuten Anlauf bei der Justiz im September mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen und die Presse zu informieren.



Inwieweit er diesmal bei der aus einem Justizbeamten und zwei Vertretern der Staatsanwaltschaft zusammengesetzten Kommission Gehör findet, bleibt abzuwarten. Steffen will auf jeden Fall weiter alles daran setzen, seine Unschuld zu beweisen.



KOMMENTAR:

Der Revisionsantrag von André Steffen wirft viele Fragen auf und sollte auch im Kontext betrachtet werden. Lesen Sie hier den Kommentar des Autors: Verflechtungen

Vier Revisionen in 25 Jahren Die Aufhebung eines Urteils ist möglich, wenn neue entlastende Elemente vorliegen Ist ein Urteil rechtskräftig, dann gibt es im Prinzip keinen Weg zurück. Im Prinzip, denn tatsächlich sieht das Gesetz dennoch eine Möglichkeit vor, ein Urteil aufzuheben und so dem Verurteilten einen neuen Prozess zu ermöglichen: die Revision.

Laut Artikel 443 der Strafprozessordnung ist eine Revision beispielsweise dann möglich, wenn es nach dem Prozess neue Elemente gibt, welche die teilweise oder völlige Unschuld eines Verurteilten beweisen könnten.

Ein Revisionsantrag wird an den Justizminister gestellt. Dieser beauftragt einen Beratungsausschuss mit der Analyse des Dossiers und der Minister entscheidet dann, ob er das Dossier an die Generalstaatsanwaltschaft weitergibt, die dann das Oberste Gericht als Kassationshof mit dem Fall befasst.

Diesen erfahrenen Richtern obliegt dann die Entscheidung, ob das bestehende Urteil aufgehoben wird oder nicht. Geben sie dem Antrag statt, muss der Prozess neu aufgerollt werden.

Die Revision ist und bleibt in Luxemburg allerdings ein sehr seltener Vorgang. In den letzten 25 Jahren gab es vier Fälle. Der letzte erfolgreiche Antrag geht auf das Jahr 2013 zurück.

Damals hatte eine französische Frau einen Antrag auf Revision gestellt, weil sie im Jahr dreimal wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht verurteilt worden war. Sie hatte nämlich Nachforschungen angestrengt, die zum Ergebnis gekommen waren, dass sie eigentlich von luxemburgischer Abstammung ist. Ihre Verurteilungen wurden daraufhin für nichtig erklärt.

Weniger Erfolg hatte ein Mann, der im Jahr 2002 ein Revisionsverfahren einleitete, um eine Verurteilung wegen Vergewaltigung seiner eigenen Tochter anzufechten. Das Gericht erkannte eine eidesstattliche Erklärung eines Zeugen nicht als neues Element an und wies den Antrag ab.

Ein bedeutender Fall in der Luxemburger Justizgeschichte ist jedoch der Fall Olivier, in dem ein Vater Anfang der 1990er-Jahre verurteilt worden war, seinen zweijährigen Sohn getötet zu haben. Im Revisionsverfahren wurde er 1993 wegen Mangels an Beweisen von allen Vorwürfen reingewaschen.

In einem vierten Fall aus dem Jahr 2016 hatte ein wegen Vergewaltigung der eigenen Tochter verurteilter Mann erfolgreich beim Menschenrechtsgerichtshof geklagt, weil ihm beim Verhör ein Anwalt verweigert worden war. Die Anerkennung der Menschenrechtsverletzung ist ein weiterer Revisionsgrund. Allerdings wurde der Mann auch in dem neuen Verfahren für schuldig befunden.