Der Skyliner kehrt zurück

Nadine SCHARTZ Er zählte im vergangenen Sommer zu den besonderen Attraktionen der Hauptstadt: der mit 81 Metern höchste mobile Aussichtsturm der Welt. Im Juni kommt der City Skyliner nun zurück. Mit etwas Verspätung werden hingegen die neuen Elektro-Vel'Ohs eintreffen.

"Wenn etwas gut funktioniert hat, sollte man dies auch wiederholen", unterstrich die Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, Lydie Polfer (DP), am Mittwoch während des monatlichen City Breakfast. Dies sei etwa der Fall beim City Skyliner gewesen, der im vergangenen Jahr zu den besonderen Attraktionen des Sommers in der Hauptstadt zählte. Der Besucherandrang war damals sogar dermaßen groß, dass das Angebot um zwei Wochen verlängert wurde.



Nun soll der höchste mobile Aussichtsturm der Welt vom 30. Juni bis zum 12. August erneut bei der Gëlle Fra installiert werden. Der City Skyliner ist insgesamt 81 Meter hoch und bietet Platz für bis zu 60 Personen. Auf einer Höhe von 72 Metern erleben die Gäste einen atemberaubenden Ausblick auf die Hauptstadt.



Elektro-Vel'Ohs haben Verspätung

Vom 1. Juli an sollte das aktuelle Fahrradverleihsystem in Luxemburg-Stadt auf Elektrofahrräder umgestellt werden. Allerdings ist die Nachfrage an solchen Rädern derzeit so groß, dass der Betreiber JCDécaux die erforderlichen Batterien nicht im vorgesehen Zeitrahmen erhalten wird. Dementsprechend verzögert sich die Umstellung bis voraussichtlich im September.



Die neuen Räder werden über ein moderneres Design verfügen als die bisherigen Modelle. Foto: VDL

Die Räder, die eine maximale Geschwindigkeit von 25 km/h erreichen können, verfügen über eine Ladestation für Handys und haben eine Reichweite von 30 bis 40 Kilometern. Neu wird dabei sein, dass man sich gleich am Lenkrad anmelden kann.