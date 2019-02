Der schwere Weg zurück in die Familie

Ein alleinerziehender Vater, dessen 16-jähriger Sohn derzeit in einem Heim lebt, muss zunächst die vom Richter gestellten Bedingungen erfüllen, bevor er seinen Nachwuchs wieder täglich in die Arme schließen kann.

Ein 49-jähriger Vater und sein 16-jähriger Sohn pflegen ein gutes Verhältnis. Das Problem ist: Der Sohn lebt derzeit in einem Heim. Ein Einblick in die Geschichte einer Familie, die Hürden überwinden muss, um wieder zueinanderzufinden.

5.30 Uhr: Während die einen noch tief und fest schlafen, verlässt Antonio* bereits seine Wohnung in Richtung Arbeitsplatz. Der 49-Jährige ist in der Stahlindustrie tätig. Feierabend macht er meistens erst gegen 18 oder 19 Uhr, „weil ich oft Überstunden mache“, sagt er. Wegen einer erst vor wenigen Jahren gescheiterten Ehe sitzt der alleinerziehende Vater auf einem Berg von Schulden, für die er heute monatlich insgesamt vier Lohnpfändungen (Saisies) in Kauf nimmt.

„Ich verdiene eigentlich nicht schlecht – mehr als den Mindestlohn und zusätzlich noch das Geld für die Überstunden ...