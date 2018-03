Mit der Taxireform sollte vieles besser werden. Tatsächlich hat sich in den vergangenen Monaten auch so einiges getan. Dennoch machen weiterhin zu viele Menschen einen Bogen um Taxis, auch weil die Preise ihnen zu hoch sind.

Der schwere Stand der Taxis

Sophie Hermes Mit der Taxireform, die zum 1. September 2016 in Kraft trat, sollte vieles besser werden. Tatsächlich hat sich in den vergangenen Monaten auch so einiges getan. Dennoch machen weiterhin zu viele Menschen einen Bogen um Taxis, auch weil die Preise ihnen zu hoch sind.

Mehr als die Hälfte der Luxemburger fährt nicht Taxi. An diesem Resultat einer TNS-Ilres-Studie hat auch die Taxireform, die zum 1. September 2016 in Kraft getreten ist, nicht viel verändert.

Dennoch habe sich in den vergangenen anderthalb Jahren viel getan. Dies geht aus der Bilanz hervor, die Infrastrukturminister François Bausch am Donnerstag vorstellte. Zum 31. Dezember verfügten 901 Fahrer und 521 Unternehmen über eine Zulassung. 63 dieser Lizenzen wurden 2017 neu ausgestellt, 72 sind noch zu vergeben. Erfreulich für das Klima: 38 Anbieter befördern ihre Kunden in Null-Emissions-Wagen.

Auch der Umstand, dass den Kunden eine zentrale Beschwerdestelle zur Verfügung steht, hat sich als positiv herausgestellt. Diese wurde im vergangenen Jahr 2 651 Mal kontaktiert. 273 Mal beschwerten sich dabei Personen, vor allem über zu lange Fahrwege und unfreundliche Fahrer.

Einige Anbieter bekamen die Folgen prompt zu spüren, denn ein Ziel der Reform war es, schwarze Schafe aus der Branche zu entfernen. Dies sei laut François Bausch gelungen. Insgesamt 279 Strafzettel von 74 bis 500 Euro seien bei Kontrollen von Polizei und Zoll ausgestellt worden. Einem Fahrer und fünf Unternehmen wurde die Zulassung entzogen, über einen Fall muss die Staatsanwaltschaft entscheiden.

Übers Handy zum Taxi

Dennoch sieht François Bausch noch Nachholbedarf, insbesondere, was die Kosten angeht. „Mein Ziel ist es, dass die Kunden eine gute Qualität zu einem anständigen Preis vorfinden, nicht zu einem Wucherpreis“, so der Minister. Wie Bausch betonte, sei die Nachfrage durchaus da. Es müsse jedoch weiter am Angebot gearbeitet werden. Ideen, um dies zu erreichen, liegen vor. Eine Möglichkeit wäre es, die sechs geografischen Zonen, die derzeit bestehen, in eine einzige umzuwandeln.

Auch sollen sich die Firmen an die digitale Welt anpassen. Per App oder Internet sollen Kunden dann nicht nur ein Taxi finden, sie können die Preise auch gleich vergleichen. Auch dem Taxi-Sharing, bei dem mehrere Personen eine Teilstrecke gemeinsam fahren, ist der Minister positiv gesinnt. Bis wann und wie diese Ideen in das Gesetz integriert werden, steht nicht fest. Bausch hofft jedoch, bis zum Sommer eine Einigung mit den Anbietern zu finden.

Die Reform von 2016

Seit anderthalb Jahren dürfen die Unternehmen ihre Preise frei festlegen, müssen diese jedoch gut sichtbar anschlagen. Kunden dürfen sich am Taxistand für den günstigsten Anbieter entscheiden und müssen nicht in den ersten Wagen steigen. Der Fahrer muss den kürzesten Weg von A nach B wählen und dem Kunden einen Beleg aushändigen. Ist dieser nicht zufrieden, kann er sich an eine zentrale Beschwerdestelle wenden.

