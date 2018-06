Sie gehört zum festen Bestandteil des kulturellen Angebots in der Hauptstadt: die Cinémathèque de la Ville de Luxembourg. Die wahre Schatztruhe der Einrichtung befindet sich aber nicht am Theaterplatz, sondern in Cloche d'Or.

Lokales 14 4 Min.

Der Schatz der bewegten Bilder

Nadine SCHARTZ Das Gebäude der Cinémathèque de la Ville de Luxembourg am hauptstädtischen Theaterplatz besticht durch seine besondere Architektur. Im Archiv in Cloche d'Or befinden sich jedoch die wahren Schätze.

Wenn ein renommiertes Filminstitut wie die Cinémathèque française in Paris jeden Monat mehrere Filmklassiker in Luxemburg ausleiht, lässt sich erahnen, welche Anerkennung die Cinémathèque de la Ville de Luxembourg weltweit genießt. In der Tat hat die Sammlung der hauptstädtischen Einrichtung einiges zu bieten: von den ersten Filmen der Gebrüder Lumière aus dem Jahre 1895, über Aufführungen aus den 1920er- und 1930er-Jahren bis zu zeitgenössischen 35-mm-Filmen. Das Archiv der hauptstädtischen Cinemathek befindet sich jedoch nicht hinter den historischen Mauern am Theaterplatz, sondern in einem niedrigen und unscheinbar wirkenden Gebäude in Cloche d'Or ...