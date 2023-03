Gleichzeitig öffnet die zweite Tunnelröhre und ein Teil des Boulevard de Kyiv. In der Rue des Scillas beginnt eine neue Baustelle.

Baustelle beendet

Der Rangwee ist vom 12. März an wieder befahrbar

Am Sonntag wird sich die Verkehrssituation rund um den Rangwee ändern: Dann wird die zweite Tunnelröhre öffnen, genauso wie auch die Sperrung des Rangwee aufgehoben und ein weiterer Teil des neuen Boulevard de Kyiv befahrbar sein wird.

Damit enden die Arbeiten, die vor einem Jahr begonnen haben. Wer vom Kreisverkehr Gluck Richtung Howald fährt, kann nun auch weiter den Rangwee hochfahren. Dort geht es dann nach links auf das neue Teilstück des Boulevard de Kyiv Richtung Bonneweg.

Vom 12. März an ist die Rue des Scillas gesperrt. Foto: Anouk Antony/LW-Archiv

Während diese Baustelle jetzt beendet ist, wird in den kommenden Monaten an einem anderen Teilstück gearbeitet, um die Ankunft der Tram vorzubereiten. So ist vom 12. März an die Rue des Scillas zwischen dem Rangwee und der Rue des Bruyères gesperrt. Bis zum Kollektivurlaub im Sommer endet die Rue des Scillas also in einer Sackgasse.

Der Abschnitt zwischen dem Lycée Bonneweg, aktuell Endstation der Tram, und dem Stade de Luxembourg mit fünf Haltestellen und zwei Pôles d'échange soll im Frühjahr 2024 für die Benutzer öffnen. Die Testfahrten finden Ende 2023 statt. In Howald wird es zwei Haltestellen geben: Scillas und Howald Gare.

Die Teil-Sperrung der Rue des Scillas hat Auswirkungen auf die Linien 3, 5, 20, 23, 28 und 29 der städtischen Busse. Alle Informationen sind auf der Internetseite der Stadt Luxemburg zu finden.

5 Die neue Unterführung ist fast fertiggestellt. Foto: Frank Weyrich

