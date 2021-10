Der neue Ordnungshüter am Stausee zeigt sich zufrieden mit seiner ersten Sommersaison. 437 Verstöße wurden festgestellt.

Am Obersauer-Stausee

Der Ranger zieht eine positive Bilanz

Nico MULLER Der neue Ordnungshüter am Stausee zeigt sich zufrieden mit seiner ersten Sommersaison. 437 Verstöße wurden festgestellt.

Beobachten, aufklären, sensibilisieren und Hilfestellung geben: Das sind im Groben die alltäglichen Aufgaben von Tom Schmit an warmen Sommertagen rund um den Obersauerstausee. Tom Schmit ist seit dem 1. Juni als Ranger dafür zuständig, dass die Verhaltensregeln am Stausee eingehalten werden und soll den direkten Kontakt mit den Tagesausflüglern, Urlaubern sowie den Einwohnern pflegen. Im Beisein von Claude Turmes, Minister für Raumentwicklung, Charles Pauly, Präsident des Naturparks Obersauer, sowie Frank Richarz vom Stauseemanagement des Naturparks Obersauer zog Tom Schmit nun eine durchwegs positive Bilanz seiner ersten Sommersaison am beliebten Badegewässer.

133 Rundgänge, 437 Verstöße

Bei insgesamt 133 Rundgängen, überwiegend an Wochenenden, hätten die Besucher sehr positiv auf seine Interventionen reagiert. Mit genau 15.975 Personen habe er Aufklärungsgespräche geführt, Verstöße habe er insgesamt 437 festgestellt. In fast allen Fällen hätten die Leute ihr Fehlverhalten sofort korrigiert. Einige wenige seien jedoch uneinsichtig gewesen, weshalb er denn auch die Polizei zu Hilfe rufen musste. Auch die Zusammenarbeit mit der Polizei habe sehr gut geklappt. Um einiges einfacher gemacht habe ihm ebenfalls das einheitliche Gemeindereglement der drei an den Stausee grenzenden Kommunen Esch/Sauer, Bauschleiden und Stauseegemeinde, meinte Schmit.

Dialog und Aufklärung seien entscheidend beim Kontakt mit den Gästen, vor allem, da Fehlverhalten oft unbewusst passiere. Vielen Gästen seien die Verhaltensregeln einfach nicht bekannt, so Tom Schmit. Hauptsächlich bei ausländischen Touristen kämen Informationen zur Region sehr gut an. In den Gesprächen habe sich immer wieder gezeigt, dass die Gäste froh darüber waren, Informationen über die Region und die Angebote des Naturparks zu bekommen.

Tom Schmit sorgt dafür, dass die Regeln am Stausee eingehalten werden. Foto: Nico Muller

Wie Claude Turmes informierte, hätten die wertvollen Erfahrungen des Rangers bereits zu einer Reihe Verbesserungsvorschlägen in Sachen Stauseemanagement geführt. In den kommenden Monaten sollen diese denn auch von Ministerien, Behörden, Naturpark Öewersauer und den Stausee-Gemeinden gemeinsam ausgewertet werden mit dem Ziel, den Aufenthalt der Besucher am Stausee für die Sommersaison 2022 noch angenehmer zu gestalten.

Bereits getätigt wurde eine bessere Beschilderung rund um den See. Schon auf Parkplätzen und an Bushaltestellen erhalten die Besucher einen Überblick über Angebote und Verhaltensregeln. Schilder an den Zugängen zu den Liegewiesen informieren über Gebote und Verbote. Direkt auf den Liegewiesen wird zudem über die dort herrschenden speziellen Gegebenheiten mit einer illustrierten Karte informiert. Komplett neu ausgeschildert wurden ebenfalls die Qualitätswanderwege in der Nähe.

60.101 Ticketreservierungen

Die Sommersaison 2021 war wetterbedingt nicht vergleichbar mit denen aus den beiden vorherigen Jahren. Optimale Bedingungen zum Badespaß gab es lediglich an sechs Tagen. Im restlichen Zeitraum luden weder die Temperaturen noch die Sonnenscheindauer zum Verweilen auf den sechs Stränden am Stausee ein. Das hatte zur Folge, dass die hohen Besucherzahlen aus den vorherigen Jahren nicht erreicht wurden. „Lediglich“ 60.101 Ticketreservierungen wurden vorgenommen.

Mit dem Ranger bieten sich dem Naturpark Öewersauer viele Möglichkeiten, das Geschehen vor Ort im Auge zu behalten. Seine Präsenz vereinfacht den Austausch mit den Besuchern und Anwohnern, die Dokumentation von Besucherverhalten sowie das Monitoring der Regeln, die zur Weiterentwicklung des Managements der Besucherströme und der Bewirtschaftung des Sees bereits in Kraft sind.

