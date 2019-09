Der Neuman's Park: ein Insidertipp

Unterwegs in Luxemburg: Der Park Tony Neuman in Limpertsberg richtet sich nicht nur an Natur- und Kunstliebhaber.

Er ist mit 4,5 Hektar der viertgrößte Park in der Hauptstadt und dennoch kennen viele ihn nicht: der Neuman's Park in Limpertsberg. Aktuell sind nur der Stadtpark (19,7 Hektar), der Park Laval in Eich und der Park in Merl (jeweils 5 Hektar) größer – und auch bekannter.

Der Eingang der Grünanlage befindet sich zwischen den Häusern auf Nummer 149 und 151 an der Avenue de la Faïencerie, unweit der Villa, in der sein Gründer, Tony Neuman, einst lebte und an deren Fassade auch heute noch sein Name auf einem Schild zu sehen ist ...