Der Marder, der mich nachts nicht schlafen ließ

Marc BLASIUS Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um einen lauten Plagegeist.

Es ist eine laue Sommernacht, als mich plötzlich ein lautes Kratzgeräusch aus dem Schlaf reißt. Müde stolpere ich zum Fenster und sehe, unter dem Auto meiner Frau: ein Marder! Wir alle wissen, die Kombination aus Marder und Auto ist nicht gut. Das Betätigen der Zentralverriegelung hilft nicht, also schleiche ich mich durch die Hintertür, pirsche mich an, klopfe mit einem Besen auf den Boden und die Motorhaube. Der Marder schaut, faucht und rennt weg. Erleichtert fahre ich das Auto in die Garage, winke dem Marder, der noch immer an der Hausecke sitzt, und begebe mich zurück ins Bett.

Nach kurzer Schlafphase werde ich erneut von lauten Kratzgeräuschen geweckt. „Hey Siri, sind Marder Einzelgänger?“ „Ja, nur nicht im Frühsommer, da sind sie in der Paarungszeit.“ Langsam dämmert es, in meinem Kopf, wie auch am Horizont … ein zweiter Marder.

Ich fahre das Auto wieder heraus, öffne die Motorhaube und blicke dem Fellwesen direkt in die Augen, bevor es in die Tiefen des Motorraumes abtaucht. Alles Klopfen und Rütteln hilft nicht. Ich starte den Motor und fahre los. 30 Minuten bin ich unterwegs, halte gelegentlich an, um dem Tier die Chance zu geben, zu entkommen.

Ich schwenke die weiße Fahne und fahre, geschlagen von einem Marder, zur Arbeit."

Überzeugt, dass ich den Marder losgeworden bin, fahre ich nach Hause, koche Kaffee und schaue dem Sonnenaufgang zu. Die Kinder werden wach, die Brotdosen gepackt, wir machen uns auf den Weg zum Kindergarten. „Papa, was rappelt da in Mamas Auto?“ Ernsthaft? Ich bringe die Kinder zurück ins Haus und öffne die Motorhaube. Der Kampf beginnt. Besen gegen Marder. Klopfen gegen Verstecken, bis ich schließlich aufgebe. Ich schwenke die weiße Fahne, bringe die Kinder zur Kita und fahre, geschlagen von einem Marder, mit meinem Auto zur Arbeit.

„Sie haben eine neue Nachricht: Hey Schatz, ich wollte dir nur sagen, ich habe einfach die Motorhaube offenstehen lassen und der Marder ist direkt abgehauen, war ganz einfach. Auto steht jetzt sicher in der Garage, wünsche dir einen schönen Tag.“ … und er ward nicht mehr gesehen …

