Nachdem Diesel die Zwei-Euro-Marke bereits überschritten hat, schießt auch der Preis für den Liter 98er-Benzin auf über zwei Euro in die Höhe.

Neue Energiepreise

Der Liter Super Plus kostet ab Samstag mehr als zwei Euro

Nachdem Diesel die Zwei-Euro-Marke bereits überschritten hat, schießt auch der Preis für den Liter 98er-Benzin auf über zwei Euro in die Höhe.

(lm) - Nachdem am Freitag das 95er-Benzin teurer wurde, zieht am Samstag die 98er-Variante nach.

Die Hausse des 98er-Benzin liegt bei 6,7 Cent pro Liter. Der Preis übersteigt demnach ab Mitternacht wieder die Zwei-Euro-Marke (2,054 Euro). Super kostet unverändert 1,768 Euro je Liter.

Der Dieselpreis bleibt ebenfalls unverändert bei 2,038 Euro pro Liter. Auch Heizöl kostet am Samstag noch so viel wie am Vortag. Das schwefelarme 10ppm-Heizöl sowie das 50ppm-Öl kosten 1,459 Euro pro Liter.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.