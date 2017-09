(LS) - Wegen überhöhten Alkoholkonsums kam es in der Nacht auf Samstag in diversen Ortschaften zu Unfällen oder anderen gefährlichen Verkehrssituationen. Zudem wurden mehrere Alkoholkontrollen durchgeführt.

So wurden in Differdingen zwei und im Kreisverkehr Friedhaff ein Führerschein eingezogen. In Friedhaff wurden zudem acht Protokolle und eine gebührenpflichtige Verwarnung, in Bascharage eine gebührenpflichtige Verwarnung und zwei Strafanzeigen sowie in Sanem zwei gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt.

In Schieren raste ein alkoholisierter Fahrer in eine Hecke und musste seinen Wagen abstellen. Bei Ahn fiel der Polizeistreife ein anderer Wagen mit einer Geschwindigkeit von über 160 km/h auf, während in Grevenmacher ein Dritter Schlangenlinien fuhr. Zu selbstverschuldeten Unfällen kam es in Luxemburg und Mersch auf der A7. Schlussendlich musste die Polizei den Fahrer eines Wagens wecken, der mitten auf der Fahrbahn eingeschlafen war. In allen Fällen wurde der Führerschein entzogen.