Der künstliche Textverfasser

Frank WEYRICH Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um computergenerierte Texte.

In den vergangenen Monaten wurde häufig ein neues Kürzel in der Kommunikation herumgereicht. Es hört auf den, wie ich finde, wenig einprägsamen Namen ChatGPT.



Ich schreibe meine Gazettchen selbst.

Es handelt sich um ein computergestütztes System, das eigenständig Texte verfasst. Man muss ihm nur ein paar Stichwörter geben und schon legt es los. Es gab bereits Meldungen, dass solche Systeme in der Lage sind, nicht nur Universitätsprüfungen zu schreiben, sondern sie auch zu bestehen.



Diese sogenannte künstliche Intelligenz ruft verständlicherweise Zweifel hervor, wie viele Eigenschaften, die bisher als menschliche Exklusivität angesehen wurden, am Ende noch übrig bleiben. Es soll sogar schon Schulen geben, die ihre Programme der neuen Technik anpassen.



Ich für meinen Teil beschäftige mich derzeit vor allem mental mit dieser Technik. Einige Vorteile für einen Journalisten liegen auf der Hand. Wenn man einen Bericht schreiben soll, zu einem Thema, das einem überhaupt nicht liegt, überlässt man die Aufgabe Kollege Computer und begnügt sich zum Schluss damit, nachzulesen, ob er nicht allzu groben Unfug von sich gegeben hat. Doch es ist auch in diesem Fall bestimmt nicht alles Gold, was glänzt. Nun stellen Sie sich mal vor, in Zukunft überlassen wir die Gazettchen einem ChatGPT.



Mich überkommen doch gewisse Zweifel, ob dabei der persönliche Touch erhalten bleibt. Wenn man entsprechende Korrekturen anbringen muss, ist vom Gewinn an Arbeitszeit nicht mehr viel übrig. Und manchem Leser würde sicherlich etwas fehlen. Schließlich gibt es Leser, für die es eine Art Denksport ist, unsere Schreibfehler aufzuspüren. Was wird dann aus denen? Aber keine Angst, bis auf Weiteres schreibe ich meine Gazettchen noch selbst. Und wie es so schön heißt: Wer einen Fehler findet, der darf ihn behalten.

