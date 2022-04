„Der Krieg hat uns den Sinn des Lebens vor Augen geführt"

Zu Besuch in Weilerbach Schritt für Schritt zurück ins Leben

Für neun syrische Familien begann vor einem Monat ein neues Leben. Am 5. Mai landeten sie nach Jahren der Ungewissheit auf dem Flughafen Findel. Im Centre Héliar in Weilerbach soll ihnen nun der Weg zurück in einen normalen Alltag ermöglicht werden.