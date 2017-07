Von Teddy Jaans



Einmal im Jahr leben die Unterstädte Grund und Clausen so richtig auf. Vor 20 Jahren ins Leben gerufen, lockt die Blues'n Jazz Rallye Tausende Musikfans an die Ufer der Alzette, wo sie erwartungsgemäß Open-Air-Feling an zahlreichen Bühnen hören und sehen wollen.

Die Stimmung in Clausen und Grund war gut, das Wetter spielte mit und die malerische Kulisse beim Spaziergang durch die Rue de la Tour Jacob und die Rue de Trêves in Richtung Grund verzauberte wie immer.

Was uns prägte, waren die vielen Menschen ...