Der Trierer Neonazi Safet Babic meldet eine Demonstration vor der Rockhal an und erscheint dann nicht. Auch seine Entourage ist nirgends zu sehen. Das ist selbst für Babic und Co. ein Minusrekord: Wer seine bisherigen Veranstaltungen in Trier kennt, ist gewohnt, dass da selten mehr als zehn bis fünfzehn meistens auswärtige Teilnehmer mitmarschieren. Und dass es, eher undeutsch, nie pünktlich losgeht. Aber gar niemand und überhaupt nicht – das war neu.

Der Samstag war, auch wenn Babic es anders darstellen will, eine Niederlage für die Trierer Braunen, die auf Facebook bereits darüber in Streit geraten ...