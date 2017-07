Von Cindy Bleser



Vom historischen Wenzelspfad aus, der von der Oberstadt bis zum Alzette-Tal am Fuß des Bockfelsens führt, blickt man hinunter auf sonnenbeschienene, von Mauern eingefasste Terrassen. Diese hängenden Gärten von Luxemburg sind nicht nur schön anzuschauen, sondern erfüllen auch einen besonderen Zweck.



Der gegenüber der Abtei Neumünster gelegene „Klouschtergaart“ ähnelt, vom steinernen Steg „Stierchen“ aus betrachtet, zunächst einem traditionellen Kräutergarten. Die Beete sind in Kreuzform angelegt und von Buchsbaumhecken umgeben. Ein paar Treppenstufen höher hat die Analogie zur Klostergarten-Romantik ausgedient. Ein Gemüsegarten ist parallel zur Alzette angelegt und leuchtet jedem Besucher in saftigem Grün entgegen. Nicht nur Gemüse wie Bohnen, Lauch und Spitzkohl sind dort zu finden, sondern auch Getreide wie Mais und Hirse werden auf einer kleinen Parzelle angebaut.



Besonderes Mikroklima

Steve Schwartz, Gärtner und Verantwortlicher des „Klouschtergaart“, trägt bereits morgens einen breitkrempigen Strohhut zum Schutz vor der Sonne. Tatsächlich ist es im Garten deutlich wärmer als in der Oberstadt. „Das liegt daran, dass am Fuß des Steilhangs ein spezielles Mikroklima vorherrscht“, so Schwartz.



Beim „Klouschtergaart“ im Stadtgrund geht es nicht in erster Linie um die Produktion, sondern darum, die Artenvielfalt traditioneller, einheimischer Pflanzensorten aufzuzeigen.

Foto: Noëllia Alvarez

„Der Sandstein wird von morgens bis abends von der Sonne beschienen und heizt sich so auf, dass die Temperaturen hier höher liegen als im Rest der Stadt. Nachts geben die Felsen die gespeicherte Wärme wieder an die Pflanzen ab und lassen sie üppig gedeihen.“ Der prächtige Garten ist aber kein Projekt des „Urban Gardening“, einer Bewegung, die weltweit die Menschen zum eigenen Gemüseanbau im städtischen Umfeld anregt. Beim „Klouschtergaart“ geht es vielmehr darum, die traditionell in Luxemburg angebauten Pflanzen durch die Ernte von Saatgut zu erhalten.



Zuckerwurzel, Erdbeerspinat und Co.



Als 2004 in Trier die Landesgartenschau stattfand, war Luxemburg mit dem „Klouschtergaart“ als Kooperationsprojekt eingebunden. Das Projekt, das eigentlich nur vorübergehend angelegt war, kam so gut an, dass die Gemeinde beschloss, es weiterzuführen. Seit 2005 kümmert sich Steve Schwartz allein um die Pflege des Klostergartens.



Direkt an der Alzette ist der Klostergarten in einer wahrlich malerischen Kulisse angelegt.

Foto: Lex Kleren

Neben bekannten Gemüsearten wachsen im „Klouschtergaart“ auch in Vergessenheit geratene Pflanzen wie Zuckerwurzel, Erdbeerspinat oder rot-weiß gestreifte Beete. „Es ist nicht so, dass diese Sorten nicht genug Ertrag bringen. Aber die Industrie kommt lieber mit weniger Sorten aus, um die Produktion zu vereinfachen“, bedauert Schwartz.



Für ihn ist die Arbeit im Garten wie Meditieren, denn Ungeduld bringt bei der Samengewinnung nichts. Samen sind reif, wenn sie sich durch einfaches Auslösen oder Rütteln von der Pflanze lösen. Schwartz schüttelt an einer Maisstaude und ein feiner gelber Staub breitet sich in der Luft aus. Etwas aufwendiger gestaltet sich die Gewinnung von Saatgut aus Tomaten und Kürbissen. Das gesamte Fruchtfleisch muss vor der Trocknung der Samen durch eine sorgfältige Nassreinigung abgelöst werden.



Auffällig ist, dass einige Maisstauden im Klostergarten zum Teil mit Plastik- und Papiertütchen verhangen sind. Der Fachmann lacht und kann die Verwunderung über diese Verkleidung gut verstehen. Er zieht eine Staude an sich heran und erklärt im Detail, was es mit samenfesten Pflanzen im Gegensatz zu den Hybridsorten auf sich hat.



Saatgut-Optimierung vs. Biodiversität



Saatgut für den konventionellen Anbau wird meistens durch Hybridzüchtung gewonnen. Dabei werden zwei künstlich erzeugte Inzuchtlinien miteinander gekreuzt. Im ersten Jahr sind die so entstandenen Hybridsorten in der äußeren Erscheinung sehr einheitlich und bringen hohe Erträge.



Allerdings liefern diese Pflanzen für die weitere Vermehrung kein geeignetes Saatgut, so dass man jedes Jahr neue Samen kaufen muss. Schwartz lehnt diese Hybridtechnik ab und beobachtet die Entwicklungen der Agarwirtschaft mit Argwohn: „Es ist dramatisch, wie in den letzten Jahrzehnten die Artenvielfalt zurückgegangen ist, weil große Saatgutkonzerne gezielt nur ein paar Sorten entwickeln und traditionelle, samenfeste Sorten verkümmern lassen. Wer die Samen kontrolliert, hat auch die Welternährung im Griff.“ Diese Optimierung des Saatguts gehe zu Lasten der Biodiversität.



Züchtung durch Selektion



Schwartz will gerne samenfesten Mais mit smaragdgrünen Körnern züchten. Laut ihm ist die Selektion die älteste Methode zur Züchtung von Kulturpflanzen. Bei der Bestäubung verwendet er nur die Pollen von den Pflanzen, die am nächsten an diese Kriterien heranreichen. Da der Mais eine zwittrige Pflanze ist, sammelt er in den übergestülpten Tüten die Pollen aus den quastenartigen männlichen Blüten am oberen Teil der Pflanze und nutzt sie zum Befruchten der weiblichen Blüten weiter unten an der Staude.

Interessierte können am 10. August und 14. September von 11 bis 13 Uhr an einer Führung durch den Klostergarten teilnehmen.

Foto: Lex Kleren

Dieser samenfeste Mais kann durch die geernteten Körner erneut angebaut werden. Bis der Mais den richtigen Farbton zur Sortenbildung angenommen hat, kann es Jahre dauern. „Benutzen wir den Mais, oder benutzt der Mais uns?“, fragt Schwartz ironisch in die Runde.



Der Weg führt weiter zu einem kleinen Schuppen. Dort lagert Schwartz die Samen von über 60 Pflanzensorten. Der erste Samenbestand für den Klostergarten stammt aus seiner privaten Gartenanlage „Kräizschouschteschgaart“ in Leudelingen.



Andere für das Saatgut begeistern



Zu seinem Leidwesen muss er immer wieder feststellen, dass die meisten Kinder Pflanzensamen nur mehr aus Tütchen kennen, aber nicht den Lebenszyklus dahinter verstehen. Bei öffentlichen Führungen klärt er die Besucher über die Samengewinnung auf und verteilt die Samen seiner Bestände. So will er andere Menschen für das Ernten von eigenem Saatgut begeistern.



Zu seinem Leidwesen musste Gärtner Steve Schwartz immer wieder feststellen, dass die meisten Kinder Pflanzensamen nur mehr aus Tütchen kennen, aber nicht den Lebenszyklus dahinter verstehen.

Foto: Noëllia Alvarez

Für Schwartz ist der Rückgang der Pflanzenvielfalt ein schwerwiegender kultureller Verlust, der nicht nur in Luxemburg, sondern in vielen Regionen Europas zu beobachten ist. Darüber zu jammern, bringe allerdings wenig, meint er. Schwartz findet es viel spannender, seinen Beitrag zu leisten, um die traditionelle Nutzgartenkultur in die moderne Zeit hinüberzuretten. Von diesen „Weltverbesserungsplänen“, wie er sie augenzwinkernd nennt, erzählt der redselige Saatgutgärtner gerne bei Führungen und Besuchen im Klostergarten.



Führungen - öffentlich oder persönlich



In der Regel ist der Garten nicht frei zugänglich. Interessierte können am 10. August und 14. September von 11 bis 13 Uhr an einer Führung teilnehmen. Für Besichtigungen außerhalb dieser Termine können Gruppen die städtische Parkverwaltung kontaktieren: parcs@vdl.lu oder Tel. 661 830 830.