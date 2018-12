Der Mann mit dem Flauschelbart ist zurzeit viel gefragt. Am Sonntagnachmittag stattete der Kleeschen der Hauptstadt trotzdem einen Besuch ab.

Lokales 14

Der Kleeschen zieht durch die Hauptstadt

Der Mann mit dem Flauschelbart ist zurzeit viel gefragt. Am Sonntagnachmittag stattete der Kleeschen der Hauptstadt trotzdem einen Besuch ab.

(m.r.) - Eigentlich ist er dieser Tage ein viel beschäftigter Mann. Doch der Kleeschen ließ es sich auch dieses Jahr nicht nehmen, am traditionellen Nikolausumzug in Luxemburg-Stadt teilzunehmen. Der Mann mit dem Flauschelbart kam gegen 13.30 Uhr am Hauptbahnhof an. Nachdem er dort einige Süßigkeiten verteilt hatte, machte er sich auf den Weg in Richtung Place de Paris. Die Tramsmusek und die Düdelinger Gruppe Drum n'Twirl Fanat X begleiteten ihn dabei und sorgten für die musikalische Unterhaltung.

14 Die Kleeschen zog am Sonntagnachmittag durch die Hauptstadt. Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Kleeschen zog am Sonntagnachmittag durch die Hauptstadt. Foto: Anouk Antony Die Kleeschen zog am Sonntagnachmittag durch die Hauptstadt. Foto: Anouk Antony Die Kleeschen zog am Sonntagnachmittag durch die Hauptstadt. Foto: Anouk Antony Die Kleeschen zog am Sonntagnachmittag durch die Hauptstadt. Foto: Anouk Antony Die Kleeschen zog am Sonntagnachmittag durch die Hauptstadt. Foto: Anouk Antony Die Kleeschen zog am Sonntagnachmittag durch die Hauptstadt. Foto: Anouk Antony Die Kleeschen zog am Sonntagnachmittag durch die Hauptstadt. Foto: Anouk Antony Die Kleeschen zog am Sonntagnachmittag durch die Hauptstadt. Foto: Anouk Antony Die Kleeschen zog am Sonntagnachmittag durch die Hauptstadt. Foto: Anouk Antony Die Kleeschen zog am Sonntagnachmittag durch die Hauptstadt. Foto: Anouk Antony Die Kleeschen zog am Sonntagnachmittag durch die Hauptstadt. Foto: Anouk Antony Die Kleeschen zog am Sonntagnachmittag durch die Hauptstadt. Foto: Anouk Antony Die Kleeschen zog am Sonntagnachmittag durch die Hauptstadt. Foto: Anouk Antony Die Kleeschen zog am Sonntagnachmittag durch die Hauptstadt. Foto: Anouk Antony

Nach einigen weiteren Zwischenetappen kam der Nikolaus schließlich gegen 17 Uhr auf dem Knuedler an. Vor dem Rathaus beschenkte er die braven, aber auch die weniger braven Kinder mit Süßigkeiten.