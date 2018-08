Für Raucher wird die Welt immer kleiner. Ein erweitertes Verbot gilt seit einem Jahr auch für Spiel- und Sportplätze und für Familienautos.

Der Kampf gegen den Qualm geht weiter

Elisabeth GILLEN Für Raucher wird die Welt immer kleiner. Ein erweitertes Verbot gilt seit einem Jahr auch für Spiel- und Sportplätze und für Familienautos.

Noémie, eine Erzieherin in Mersch, wundert sich, als die Kinder sich auf einem Spielplatz nicht mehr auf die Rutschbahn trauen. „Auf einmal kam einer der Kleinen zu uns und sagte, dass oben im Rutschturm Jugendliche sitzen und rauchen“, erzählt Noémie.

Als die Erzieherin die ungebetenen Gäste wegschicken will, stößt sie auf Widerstand: „Wir geben den Kleinen ja keine Zigarette“, meinte einer von ihnen, erinnert sich Noémie. Erst als sie betont, dass es gesetzlich verboten ist, gibt die Raucher-Clique nach.

Vor einem Jahr, am 1. August 2017, ist in Luxemburg das überarbeitete Anti-Tabak-Gesetz in Kraft getreten. Einbezogen in den Kampf gegen den Qualm wurden neben Spielplätzen auch Sportplätze, wenn dort Jugendliche unter 16 Jahren Sport treiben, und das Auto, wenn Kinder unter zwölf Jahren mitfahren. Und: Das Alter für den Zigarettenkauf wurde von 16 auf 18 Jahre erhöht.

Das Rauchen „denormalisieren“

Die Bilanz nach einem Jahr zeigt: Die Ausweitung des Gesetzes wird allgemein als positiv empfunden. Das bestätigt eine Umfrage im Auftrag des Gesundheitsministeriums. „92 Prozent der Befragten begrüßen das Rauchverbot auf Spielplätzen“, präzisiert Pedro Marques, Tabakkontrollbeauftragter beim Gesundheitsministerium. „Spielplätze sind offene Plätze, von daher ist der Effekt des Passivrauchens nicht so stark“, betont Pedro Marques.

Man wolle allerdings das Bild vom Erwachsenen, der eine Zigarette raucht, „denormalisieren“. „Kinder ahmen Erwachsene nach, dieses Bild soll keinen Platz mehr im Unterbewusstsein der Kinder haben.“ Diese Überlegung war auch Grundlage für das Rauchverbot auf Sportplätzen. Pedro Marques: „Und natürlich geht es auch um die Gefahren des Passivrauchens.“

Eine Erzieherin, die regelmäßig im Süden des Landes mit den Kindern zum Spielplatz geht, erzählt allerdings: „Ungefähr dreimal in der Woche sehe ich Jugendliche, die auf Spielplätzen rauchen, während wir mit den Kindern da sind.“

Nur wenige Beschwerden

Beim Gesundheitsministerium gehen ab und zu Beschwerden ein, erzählt Pedro Marques: „Ungefähr einmal in der Woche ruft eine Mutter an, um zu melden, dass in der Nähe von einer Schule geraucht wird.“ Wegen Rauchen auf Spielplätzen habe man allerdings noch keine Meldungen bekommen.

Polizeisprecher Vic Reuter erklärt in diesem Zusammenhang, dass keine proaktiven Kontrollen auf Spielplätzen durchgeführt werden. Geldstrafen, die bei solchen Verstößen jeweils 25 Euro betragen, werden nur verhängt, wenn ein Meldeanruf bei der Polizei eingeht.

Überhaupt hat die Polizei im vergangenen Jahr lediglich neun Avertissements taxés erteilt, weil Personen an Orten geraucht haben, an dem dies untersagt ist. Dies sei jedoch meistens in Bars der Fall gewesen, so Vic Reuter: „Es hängt immer davon ab, ob die Leute motiviert genug sind, um die Polizei zu rufen.“

Auch wenn auf Spielplätzen noch manchmal geraucht wird, hat sich das Verbot in Gaststätten längst eingebürgert. „In Restaurants und Bars raucht einfach niemand mehr“, stellt Vic Reuter fest. „Es kommt niemand mehr auf die Idee, in einem Lokal eine Zigarette anzuzünden“, beobachtet auch Daniel Reding. Er ist der Autor einer Petition, die sich nun für ein Rauchverbot auf Restaurantterrassen einsetzt. „Es muss ein Umdenken in den Köpfen der Leute geben“, meint der Initiator der Petition, denn: Die Gesellschaft sei noch nicht bereit für ein allgemeines Rauchverbot im öffentlichen Raum.

Daniel Reding selbst ist nicht für ein komplettes Rauchverbot, ihm geht es vor allem um den Schutz derer, die dem Qualm am stärksten ausgesetzt sind. „Um ein Umdenken herbeizuführen, muss man das Thema langsam angehen und zunächst die Stellen identifizieren, an denen es den größten Handlungsbedarf gibt“, meint Daniel Reding. Das wären also Terrassen von Restaurants. Für ihn ist dort die Wahrscheinlichkeit größer, dass Kinder in Kontakt mit dem Rauch kommen. Und für Nichtraucher ist es dort komplizierter, sich umzusetzen, wenn man sich belästigt fühlt.

Auch wenn er nicht unbedingt die für eine erfolgreiche Petition notwendigen 4 500 Unterschriften erreichen wird, hofft Daniel Reding auf einen Denkanstoß. So würde er sich wünschen, dass Leute es dadurch eher wagen, einen Raucher zu bitten, die Zigarette zu löschen.

Im Ministerium begrüßt man Redings Petition, da man alles machen will, um sich für die Gesundheit der Menschen einzusetzen, so Pedro Marques.

Horesca befürchtet Verluste

Der Generalsekretär des Gastronomieverbandes Horesca, François Koepp, hält jedoch „guer näischt“ von diesem Vorstoß. „Seit dem Inkrafttreten des Rauchverbotes in Bars und Restaurants im Jahr 2006 mussten die Betriebe 15 Prozent ihrer Einnahmen einbüßen. Wenn jetzt noch etwas hinzukommt, werden die Betriebe noch stärker in ihrer Existenz bedroht.“ Es sei an den einzelnen Betrieben zu entscheiden, ob sie ein Rauchverbot auf ihrer Terrasse wollen oder nicht, findet François Koepp: „Es gibt keine goldene Regel.“

Lucienne Thommes, Direktorin der Fondation Cancer, findet, dass es noch zu früh ist, um die Wirkung des erweiterten Rauchverbots zu beurteilen: „Man muss wohl bis Ende des Jahres warten, und dann die Auswirkungen bemessen“. Allerdings fordert die Fondation Cancer eine Erhöhung der Tabakpreise. „Die luxemburgischen Preise sind im Vergleich zu den Nachbarländern zu niedrig“, betont Lucienne Thommes. „Tatsache ist: Im Vergleich mit den Löhnen in den Nachbarländern, ist der Tabak hier sehr günstig.“ Verschiedene Modelle im Ausland sind aber auch interessant, findet die Direktorin der Fondation Cancer: „Es gibt zum Beispiel das sogenannte Clean Packaging, also neutrale Schachteln ohne Firmenlogo, nur mit Abschreckbild. Oder die Schachteln liegen in Schubladen, sodass sie im Supermarkt nicht sofort ins Auge springen“.