Der Fremde im Haus

Nach einem Einbruch fühlt sich nicht jeder gleich wieder wohl in den eigenen vier Wänden. Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen helfen Betroffenen, wieder in den Alltag zurückzufinden.

„Der Einbrecher hatte zwei Fotos von mir aus einer Schublade herausgekramt und auf die Kommode gelegt“, erzählt Carine. So ging denn auch das Kopfkino los: „Wieso gerade diese Fotos, die mich zeigen und nicht andere Motive? Ich hatte noch wochenlang ein mulmiges Gefühl.“ Es ist das Gefühl, dass ein Fremder ins Haus und in die Privatsphäre eingedrungen ist. Was Carine vor allem nicht zur Ruhe kommen ließ: „Er weiß, wer ich bin, aber ich weiß nicht, wer hier war.“

Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen männlichen Täter handelte, ist relativ hoch ...