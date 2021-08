"Fun um Glacis" by night

Zwar ist es nicht das Original, doch der Anblick lohnt sich allemal, wie die Bilder von LW-Korrespondent Claude Windeshausen zeigen.

Es ist zwar vielleicht nicht das Original, doch der Anblick lohnt sich allemal, wie die Bilder von LW-Korrespondent Claude Windeshausen zeigen.

(DL) - Das Riesenrad ist in diesem Jahr zwar nicht mit von der Partie, dafür aber zwei Achterbahnen und noch viele weitere Fahrgeschäfte, darunter einige, die nichts für schwache Nerven sind. „Fun um Glacis“ nennt sich die coronakonforme Alternative, die mit immerhin 41 Fahrgeschäften, Imbissen und Co. aufwartet. Ein guter Grund für ein bisschen „Fun am Fotoapparat“, wie LW-Fotokorrespondent Claude Windeshausen fand:

8 Für alle die hoch hinaus wollen, wäre dieses Fahrgeschäft das Richtige. Foto: Claude Windeshausen

um weitere Bilder zu sehen. Für alle die hoch hinaus wollen, wäre dieses Fahrgeschäft das Richtige. Foto: Claude Windeshausen Foto: Claude Windeshausen Foto: Claude Windeshausen Ein Klassiker: das Circus Circus. Foto: Claude Windeshausen Darf auf dem Glacisfeld nicht fehlen: der beliebte "Shakers". Foto: Claude Windeshausen Foto: Claude Windeshausen Olympia Looping ist der Name der spektakulären Achterbahn, die in diesem Jahr erstmals in Luxemburg gastiert. Manche kennen sie womöglich vom Oktoberfest in München. Foto: Claude Windeshausen Foto: Claude Windeshausen

Die kleine Schwester der Schueberfouer ist noch bis zum 12. September auf dem Glacisfeld zu Gast.



Alle Informationen zum „Fun um Glacis“ gibt es hier.

