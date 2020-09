Der Mouvement écologique kritsiert die Auflagen des Landwirtschaftsministeriums in Sachen Schulobst scharf. Ökologische Prinzipien seien Mangelware.

Der Flop mit dem Kantinenobst

Als Flop bezeichnet der Mouvement écologique die diesjährige Ausschreibung des Landwirtschaftsministeriums für Schulobst. Bereits im September vergangenen Jahres hatte die Umweltorganisation darauf hingewiesen, dass bei der Ausschreibung weder ökologische, noch regionale oder gesundheitliche Kriterien eine Rolle spielten.

Auch nach einem Jahr hätte sich daran laut Méco nichts geändert. Dabei werden rund 400 luxemburgische Schulen an fünf Tagen in der Woche beliefert.

Nur fünf Prozent Bio-Obst

Laut Méco würden grundsätzliche Kriterien aus ökologischer Sicht fehlen: dazu zählen Unterstützen des Biolandbaus und Förderung von pestizidfreien Produkten. Die einzige Auflage, die sich im Lastenheft findet, ist eine Vorgabe von mindestens fünf Prozent für Produkte aus dem Biolandbau. Wie die Regierung damit ihre laut nationalem Pestizidplan angestrebte 30 Prozent-Reduktion von phytosanitären Produkten erreichen will, sei mehr als schleierhaft. Der Biolandbau soll dazu bis zum Jahre 2025 um 20 Prozent gesteigert werden. Bei den eigenen Ausschreibungen bleibt das Landwirtschaftsministerium aber bei seinen alten Vorgaben von fünf Prozent.

Laut Méco würde damit eine Chance verpasst und ein Anbau unterstützt, der zu Biodiversitätsverlust, Artensterben, Klimaveränderung und Wasserbelastung führe.

Keine regionalen Kriterien

Doch auch mit der so viel gepriesenen Regionalität sei es demnach nicht weit her: Kleinere Produzenten werden benachteiligt, weil ein einzelner Anbieter in der Lage sein muss, alle 300 Grundschulen zu beliefern. Zudem fehle jede regionale Vorgabe. Kurze Anfahrwege werden nicht durch das Punktesystem belohnt, der Produktpreis wird höher bewertet als die biologische Produktionsmethode. Dabei lässt die EU laut Méco ausdrücklich zu, dass bei Ausschreibungen nicht der Preis entscheidend sein muss.

Vorgeschrieben sind zudem bis auf wenige Ausnahmen nicht-wiederverwendbare Verpackungen. Eine Aufwertung des lokalen Obstanbaus sei mit dieser Art von Ausschreibungen nicht zu erreichen, so noch das Fazit der Umweltorganisation.

