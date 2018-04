Die vergangenen Tage werden wegen der Dramen in Bonneweg und auf Lausdorn so schnell nicht in Vergessenheit geraten.

Leitartikel Lokales 2 Min.

Der Faktor Mensch

Laurent SCHÜSSLER Die vergangenen Tage werden wegen der Dramen in Bonneweg und auf Lausdorn so schnell nicht in Vergessenheit geraten.

Zwei Menschen kamen ums Leben, andere wurden teils schwer verletzt ...