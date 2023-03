Am Samstag wurde in Mertzig der erste Mikrowald Luxemburgs gepflanzt. Insgesamt 200 Helfer und 260 Spender machten es möglich.

Klein-Biotop

Der erste „Tiny Forest“ in Luxemburg

Christiane Schmalen Am Samstag wurde in Mertzig der erste Mikrowald Luxemburgs gepflanzt. Insgesamt 200 Helfer und 260 Spender machten es möglich.

Mithilfe von rund 200 freiwilligen Helfern wurden am Samstag auf einer Fläche von 200 Quadratmetern 600 Bäume einheimischer Arten gepflanzt. Die Fläche befindet sich in Mertzig in der Rue de Michelbouch am Ufer der Wark.

„Das Projekt findet im Rahmen der Gemeinwohlökonomie statt und dient vor allem edukativen Zwecken“, erklärte Bürgermeister Mike Poiré. Nach einer Ansprache von Schöffe Stefano D’Agostino sowie Raymond Aendekerk, Direktor von Greenpeace Luxemburg, und einer Einweisung durch Raphaël Loubert, dem Experten von SOWoods aus Belgien, machten sich die zahlreichen freiwilligen Helfer am Samstagmorgen an die Arbeit.



Drei Bäume pro Quadratmeter

Der sogenannte „Tiny Forest“ wurde nach der Miyawaki-Methode, benannt nach dem japanischen Botaniker Akira Miyawaki, angelegt: Nachdem der Boden durch Auflockerung und organische Düngung vorbereitet ist, werden je Quadratmeter drei Bäume unterschiedlicher Art und Wuchsstärke gepflanzt. Das nachfolgende Abdecken der Erde mit Stroh verhindert ein Aufkommen von Beikräutern. So entsteht innerhalb weniger Jahre und ohne weiteren menschlichen Einsatz ein schnell wachsendes und sich selbst erhaltendes Habitat.

Gute Vorbereitung ist alles... Foto: Christiane Schmalen

Die Neupflanzung erfolgt mit einer Mischung aus 15 verschiedenen einheimischen Baumarten, vornehmlich Pionier- und Sekundärarten. Die zweijährigen Pflanzen stammen aus regionalen Baumschulen und wurden durch SOWoods nach einer Studie der lokalen Gegebenheiten ausgesucht.



„Es geht auch um Sensibilisierung zum Thema Klimawandel und darum, zu zeigen, dass jeder etwas vor Ort tun kann“, so Raymond Aendekerk.



Mikrowälder kühlen das Klima

Die schnellwachsenden Biotope kühlen das lokale Klima und bringen eine hohe Artenvielfalt hervor. Sie sorgen außerdem durch Geräuschreduzierung und Verbesserung der Luftqualität für ein erhöhtes Wohlbefinden der Anwohner. Doch allein schon das Mitmachen bei der Aktion bringt Mensch und Natur wieder näher zueinander.

Das Projekt wurde von Greenpeace in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mertzig - der ersten Gemeinwohlökonomie-Gemeinde Luxemburgs - dem Gemeindesyndikat Sicona und dem Unternehmen SOWoods durchgeführt, mit der Unterstützung zahlreicher Förderer und freiwilliger Helfer. „Ich bin zufällig auf den Aufruf gestoßen und wollte einfach mitmachen“, erzählt eine junge Helferin.

Im weiteren Verlauf soll eine Informationstafel in einfacher Sprache aufgestellt werden, um Besuchern des Mikrowaldes, vor allem Schulklassen, das Prinzip nahezubringen. Eine öffentliche Einweihung des Mertziger „Tiny Forest“ ist ebenfalls geplant.

