Der Winter ist für dieses Jahr auch in Luxemburg angekommen. Der Norden des Landes war am späten Montagnachmittag schneebedeckt.

Der erste Schnee ist da

Mehrere Zentimeter Neuschnee bedeckten am späten Montagnachmittag die Höhenlagen im Norden des Landes. So auch in Weiswampach, wo diese Bilder entstanden sind.



7 Fotos: Alice Enders

