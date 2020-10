Blitzen wird er jedoch erst ab 2021. Dann muss jeder, der die Ampel auf der Place de l'Etoile bei Rot überfährt, mit einem Bußgeld rechnen.

Der erste Ampelblitzer steht

Diana HOFFMANN Blitzen wird er jedoch erst ab 2021. Dann muss jeder, der die Ampel auf der Place de l'Etoile bei Rot überfährt, mit einem Bußgeld rechnen.

Seit Mittwoch steht der erste Ampelblitzer des Landes am Boulevard de la Foire an der Place de l'Etoile. Die schlicht aussehende hohe, schmale Säule befindet sich in etwa 30 Meter von der Kreuzung entfernt.

In den kommenden Wochen wird das Gerät installiert und ab Anfang 2021 findet eine Testphase statt, bis es in Betrieb genommen werden kann. Ursprünglich war geplant, dass der Blitzer Ende dieses Jahres funktioniert. Also bereits bei der Inbetriebnahme der neuen Straßenbahnverbindung Stäreplaz/Hauptbahnhof am 13. Dezember. Dieser Zeitplan konnte aber nicht eingehalten werden.

Wie ein Ampelradar funktioniert, ist etwas anders als eine gewöhnliche Radarsäule. Die Ampelanlage ist dabei an den Blitzer gekoppelt. Ein Sensor im Straßenbelag zeichnet auf, wenn ein Fahrzeug bei Rot die Haltelinie überfährt. Die Säule, die sich mehrere Meter von der Ampel entfernt befindet, blitzt dieses dann im Falle eines Verstoßes. Und das sogar gleich zweimal, um auszuschließen, dass das Fahrzeug dennoch kurz nach der Haltelinie gestoppt wurde.

Weitere Ampelradars sind zurzeit in der Diskussion. So könnte etwa ein ähnlicher Radar an der Kreuzung Schlammesté (zwischen Frisange und Alzingen) auf der N3 installiert werden. Auch an der Kreuzung in der Nähe der Hollericher Kirche in Richtung Autobahn soll eventuell durch ein Ampelradar für mehr Sicherheit gesorgt werden.





