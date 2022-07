Es sieht aus, als wäre man in einem Pariser Arrondissement. Doch dieser kleine Eiffelturm steht mitten in Luxemburg-Stadt.

Summer an der Stad

Hier gibt es Café mit Blick auf den Eiffelturm

Jeff WILTZIUS Es sieht aus, als wäre man in einem Pariser Arrondissement. Doch dieser kleine Eiffelturm steht mitten in Luxemburg-Stadt.

Auf der Place de Paris in Luxemburg-Stadt steht seit Dienstag ein Eiffelturm, wenn auch nicht ganz so hoch wie das Original in der französischen Hauptstadt. Der Eisenfachwerkturm des Erbauers Gustave Eiffel hat immerhin eine Höhe von 330 Metern. „Unser Turm ist 14 Meter hoch“, sagt der Erste Schöffe Serge Wilmes (CSV). „Er steht für die langjährige enge Freundschaft zwischen den beiden Hauptstädten.“ Der kleine Turm kommt – genau wie ursprünglich sein Erbauer – aus Deutschland.

2 Auf den ersten Blick scheint es, als wäre man in Paris. Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

Auf den ersten Blick scheint es, als wäre man in Paris. Foto: Gerry Huberty Bis Mitte September bleibt der Turm stehen. Foto: Gerry Huberty

Der Eiffelturm bleibt bis Mitte September im Viertel Gare stehen. „Wir wollten auf dem Platz ein kleines Gegenstück zu den Winterlights anbieten, damit die Menschen auch in den Sommermonaten die Hauptstadt entdecken können.“ Insgesamt sind unter dem Motto „Summer an der Stad“ mehr als 50 Veranstaltungen geplant, wie unter anderem die Theaterplage auf der Place du Théâtre oder die Konzertreihe „City Sounds“ auf dem Glacis.

An diesem Donnerstag, dem 14. Juli, dem Tag des französischen Nationalfeiertages, wurde der Turm im Beisein des Schöffenrates und der französischen Botschafterin eingeweiht.

