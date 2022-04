Ab Mitternacht kommen Dieselfahrer an den Tankstellen wieder etwas billiger weg. Beim Benzin gehen die Preise hingegen leicht nach oben.

Tanken in Luxemburg

Der Diesel-Preis fällt, der Benzin-Preis steigt

Ab Mitternacht kommen Dieselfahrer an den Tankstellen wieder etwas billiger weg. Beim Benzin gehen die Preise hingegen leicht nach oben.

(jt) - Der Preis für Diesel-Kraftstoff an den Tankstellen in Luxemburg legt wieder den Rückwärtsgang ein. Ab Donnerstag kostet der Liter Diesel 1,762 Euro je Liter und somit 3 Cent weniger als am Vortag. Die 50-Liter-Tankfüllung verbilligt sich somit ab Mitternacht um 1,5 Euro auf 89,6 Euro.

Auch für Heizöl müssen Verbraucher ab Donnerstag weniger bezahlen. Das schwefelfreie Heizöl kostet nunmehr 1,177 Euro pro Liter (minus 3,2 Cent). Die schwefelarme Sorte schlägt mit 1,179 Euro zu Buche (minus 2 Cent).



Beim Benzin zeigt der Pfeil hingegen nach oben: Beide Sorten verteuern sich um Mitternacht. Der Liter Super 95 kostet künftig 1,727 Euro (plus 0,6 Cent), Super 98 wird für 1,832 Euro pro Liter (plus 1,2 Cent) abgegeben.

